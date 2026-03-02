BiathlonSport Invernali
Biathlon, i convocati dell’Italia per Kontolahti. Vittozzi la stella azzurra, torna Passler
Dopo una lunga pausa per dare spazio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, riparte nei prossimi giorni la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon con il terzultimo appuntamento della stagione che si terrà a Kontiolahti (in Finlandia) da giovedì 5 a domenica 8 marzo. In programma un’Individuale (giovedì le donne, venerdì gli uomini), una Mass Start (sabato le donne, domenica gli uomini) e le staffette di genere (sabato gli uomini, domenica le donne).
Comincia ufficialmente un nuovo corso per l’Italia dopo il ritiro di Dorothea Wierer, mentre purtroppo la stella della squadra maschile Tommaso Giacomel ha dovuto terminare in anticipo la sua stagione per un’anomalia cardiaca (già risolta con un’ablazione) emersa in seguito al malore che lo aveva costretto al ritiro durante la Mass Start olimpica di Anterselva.
Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato nove atleti per la trasferta finlandese: la campionessa olimpica dell’inseguimento Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler (al rientro dopo aver saltato le Olimpiadi per la vicenda della positività al letrozolo), Michela Carrara, Martina Trabucchi al femminile e Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Nicola Romanin, Christoph Pircher tra gli uomini.