Biathlon, calendario rivoluzionato nel 2026-27. La Coppa del Mondo avrà una tappa in più, ma non aumenteranno le gare

La Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027 porterà con sé un’importante novità. Dopo anni e anni di tentativi infruttuosi, l’IBU è finalmente riuscita a innalzare il numero delle tappe da 9 a 10. Per dare un’idea della dimensione del cambiamento, si pensi che i primi tentativi in tal senso vennero effettuati quasi due decenni orsono, venendo perennemente cassati dalle federazioni nazionali per questioni logistiche.

“Chi la dura, la vince” si suole dire. Alfine, International Biathlon Union ha raggiunto il suo scopo, seppur tramite la più classica soluzione di compromesso. Dieci tappe, sì, ma in alcuni casi si parla di eventi mignon, compatti, ridotti a un paio di giorni. Difatti il numero complessivo delle gare passa dalle 69 della stagione appena terminata alle 70 della prossima.

Si tratta peraltro di una fluttuazione fisiologica, legata alla presenza della Single Mixed nel programma dei Mondiali. Al contrario, la competizione a coppie miste non assegna medaglie olimpiche. Cionondimeno, per avere una location in più (dieci a cui sono stati assegnati eventi di Coppa del Mondo più l’impianto deputato a ospitare la manifestazione iridata), il calendario è stato profondamente ristrutturato nella sua prima fase.

Si comincerà una settimana prima delle abitudini recenti e il periodo iniziale, se così può essere definito, si svolgerà a cavallo dei mesi di novembre e dicembre. Dopodiché, la pausa natalizia è stata significativamente anticipata. Si consideri che l’ultima gara dell’anno solare 2026 si disputerà addirittura il 13 dicembre! A seguire, non si scenderà più in pista sino al 2027!

In compenso, però, la seconda tranche di tappe comincerà già subito dopo Capodanno e sarà composta da quattro eventi, che si svilupperanno sino alla fine di gennaio, riallineandosi così al programma abituale, che tra febbraio e marzo sarà identico alle consuetudini. Dunque avremi i Mondiali, non valevoli per la Coppa del Mondo, seguiti dalle ultime tre tappe.

Chiaramente, questa mossa dell’IBU è stata effettuata per accontentare quante più località possibile, adeguando “l’offerta” di tappe a una domanda crescente. Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che alcuni dovranno accontentarsi di avere a disposizione due o tre giorni anziché quattro o cinque. D’altronde, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca.

COPPA DEL MONDO BIATHLON 2026-2027

26-29 novembre 2026, Kontiolahti (Finlandia)

4-6 dicembre 2026, Hochfilzen (Austria)

10-13 dicembre 2026, Le Grand Bornand (Francia)

2-3 gennaio 2027, Pokljuka (Slovenia)

6-10 gennaio 2027, Ruhpolding (Germania)

14-17 gennaio 2027, Anterselva (Italia)

21-24 gennaio 2027, Nove Mesto (Cechia)

4-7 marzo 2027, Oberhof (Germania)

11-14 marzo 2027, Östersund (Svezia)

18-21 marzo 2027, Oslo (Norvegia)

MONDIALI 2027

10-21 febbraio 2027, Otepää(Estonia)

I Mondiali non assegnano punti per la Coppa del Mondo