Basket, il Surne Bilbao batte nettamente il PAOK Salonicco e si aggiudica la FIBA Europe Cup ribaltando la differenza canestri

Il Surne Bilbao si aggiudica la FIBA Europ Cup 2026! La squadra iberica piega nella finale di ritorno i greci del PAOK Salonicco per 89-74, ribaltando il -6 dell’andata (79-73) grazie all’allungo decisivo nel terzo quarto dove i padroni di casa hanno fatto il vuoto mentre gli ellenici non sono più riusciti ad impensierire gli avversari nonostante la vittoria del match di una settimana fa. 19 punti di Margin Domantas e 16 di Darrun Hilliard decisivi, con 14 punti equamente divisi tra Petrasek e Pantzar – 19 punti di Breein Tyree ultimo ad arrendersi per gli ospiti.

Uscita dai blocchi perfetta del PAOK (2-7), con Luke Petrasek che dall’arco tiene il Surne in scia (9-11). Salonicco risponde con Tyree da tre e un libero di Omoruyi (9-15), con il piazzato di Pantzar per il -2 Bilbao (14-16). Cinque punti in fila di Dimsa e Allen valgono il +6 Salonicco (17-23), con Pantzar che dalla lunetta chiude il primo quarto sul punteggio di 19-23.

Botta e risposta tra Allen e Petrasek in apertura di seconda frazione (22-25), con Normantas che pareggia i conti per gli iberici (25-25). Mini-break greco con Moore e Allen (27-31), con Darrun Hilliard che spara la tripla del -1 (32-33). Normantas emula il compagno per il sorpasso (35-34), con le percentuali realizzative da lontano che si alzano per entrambe le squadre. Beverley si mette in proprio per la reazione PAOK (42-41), con il libero di Pantzar che vale il 43-41 con cui si va all’intervallo lungo.

Darrun Hilliard protagonista in avvio di ripresa con quattro punti in fila (47-41), con Tyree e Dimsa che rispondono prontamente per il PAOK (47-46). Uno-due micidiale da tre di Petrasek e Hilliard (55-49), con Beverley che in semi-gancio cerca di mantenere il contatto per Salonicco (55-51). I padroni di casa sembrano avere maggiore fiducia in attacco e tentano l’allungo toccando anche il +14 a meno di tre minuti dalla terza sirena (67-53). Beverley muove il punteggio per il PAOK (67-55), con Pantzar in fade-away per il 70-57 con cui si va all’ultima pausa breve.

Nella frazione decisiva il Surne continua ad imporre il proprio ritmo e scappa fino al +23 (80-57), con Salonicco in difficoltà nella metà campo difensiva senza riuscire ad incidere in quella offensiva: Tyree segna il primo canestro del PAOK dopo quasi 5’ (80-61), con Allen che da tre cerca di dare una scossa agli ellenici (82-67). Hilliard penetra per il +17 (84-67), con l’inchiodata di Hlinason e il sottomano di Tyree che fissano il punteggio sul 89-74 con cui il Surne Bilbao batte il PAOK Salonicco e si aggiudica la FIBA Europe Cup 2026!