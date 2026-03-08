Basket, Venezia si aggiudica il derby veneto con Treviso in Serie A. Colpo esterno per Varese, Tortona batte Cremona

Tre sono le partite disputate quest’oggi per la ventunesima giornata della Serie A di basket 2025-2026 in attesa del derby lombardo di domani sera tra Olimpia Milano e Cantù: andiamo a fare un breve riepilogo dei risultati delle sfide odierne.

NUTRIBULLET TREVISO-UMANA REYER VENEZIA 90-91

L’Umana Reyer Venezia fatica nel derby tutto veneto contro la Nutribullet Treviso ma riesce a far saltare il fattore campo col punteggio di 90-91. Match subito equilibrato con le due squadre che lottano punto a punto, con l’Umana che trova un vantaggio minimo alla prima sirena (25-29). Nel secondo quarto la Nutribullet riesce a mettere anche la freccia (34-33), con la Reyer che risponde con un break di 7-0 (34-41). I padroni di casa non mollano e mordono le caviglie all’intervallo lungo (46-48). Nella ripresa Treviso non molla la presa e si riporta davanti (55-50), con Venezia che torna a macinare gioco e punti all’ultima pausa breve del match per il +5 (63-68). Nella frazione conclusiva gli oro-granata allungano il parziale toccando anche il +10 (65-75), ma la Nutribullet ci crede ancora e spinta dal pubblico di casa si rifà sotto per il +1 (76-75). Venezia non ci sta e piazza la zampata decisiva nel finale contenendo l’ultimo assalto trevigiano per il 90–91 con cui si chiude la sfida in favore della Reyer attesa dall’impegno in EuroCup contro Trento la settimana prossima.

TOP SCORER

Treviso: Macura 31, Croswell 15, Weber 14

Venezia: 21 Parks, Cole 16, Bowman 13

APU OLD WILD WEST UDINE-OPENJOBMETIS VARESE 81-92

Colpo esterno anche per l’Openjobmetis Varese che batte a domicilio l’APU Old Wild West Udine per 81-92. I lombardi prendono subito il largo (21-28), con l’APU che fatica a contenere l’offensiva ospite nel secondo quarto trovandosi anche a -11 (26-37) prima di limitare seppur parzialmente i danni al riposo di metà partita (42-46). Nella ripresa il copione del match non cambia con Varese che scappa ancora ritoccando costantemente il massimo vantaggio a +14 (50-64) mentre Udine non riesce ad incidere sulla metà campo offensiva e dopo 30’ l’Openjobmetis si ritrova avanti 57-67. Quarto conclusivo di pura gestione per Varese, che respinge gli assalti dei padroni di casa conservando un vantaggio rassicurante (70-84 e +14) fino al 81-92 con cui trova l’ottava vittoria stagionale e e aggancia a quota 16 punti proprio Udine e Reggio Emilia tenendo aperta la possibilità di centrare i playoff.

TOP SCORER

Udine: Mekowulu 25, M. Alibegovic e Ikangi 11

Varese: Nkamhoua 23, Iroegbu 20, Alviti 16

BERTRAM DERTHONA TORTONA-VANOLI CREMONA 85-78

La Bertram Derthona Tortona ‘riscatta’ la sconfitta in finale di Coppa Italia prevalendo sulla Vanoli Cremona nella partita che chiudeva il programma odierno per 85-78. La squadra di Mario Fioretti esce benissimo dai blocchi con un break di 12-0 in apertura, con la Vanoli che carbura dopo qualche minuto e prova ad avvicinarsi (16-10) prima di subire un altro parziale della Betram dopo 10’ (21-15). Nel secondo quarto Cremona aumenta i giri del proprio motore e pareggia i conti (29-29), ma Tortona ribatte colpo su colpo e riesce a conservare un possesso pieno di vantaggio prima di rientrare negli spogliatoi (41-38). Al rientro dopo la pausa lunga la Bertram trova un altro allungo per il +10 (54-44), ma la Vanoli non arretra e a suon di canestri pesanti si rifà sotto per il 59-56 alla terza sirena. Nel quarto conclusivo Cremona tenta il tutto per tutto e impatta nuovamente nel punteggio (69-69), ma Tortona non si scompone e piazza un parziale di 8-0 (79-71) forse decisivo per le sorti della partita. La Vanoli prova rimanere a galla e ancora aperta la partita con meno di un minuto alla sirena finale (81-76), ma Tommaso Baldasso segna i liberi del 85-78 con cui la Bertram esulta di fronte al pubblico amico.

TOP SCORER

Tortona: Gorham e Hubb 14, Olejniczak 12

Cremona: Casarin 23, Durham 15, Veronesi 10