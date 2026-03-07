Basket, Serie A: vittorie per Sassari, Reggio Emilia e Bologna negli anticipi

Ha preso il via oggi la ventunesima giornata del massimo campionato italiano di basket e in programma vi erano tre match molto attesi. Si partiva con Trento-Sassari, due squadre a caccia di punti per i playoff, i padroni di casa, e per allontanarsi dalla zona rossa i sardi. Poi è stata la volta di Reggio Emilia-Trieste, con gli emiliani che dopo un avvio complicato hanno messo nel mirino la zona playoff. Infine, si è chiuso con Napoli-Bologna, con i campani che dopo un avvio di stagione perfetto stanno soffrendo, mentre i bolognesi sono a caccia di risultati per scacciare le delusioni europee. Ecco come è andata.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 96-99 (OT)

Vittoria fondamentale nella corsa salvezza per Sassari, che espugna il parquet di Trento dopo un tempo supplementare e un match ricco di emozioni. Sassari, che con un primo quarto da 31 punti e un primo tempo chiuso sul 39-52 sembra poter dare la zampata vincente a Trento. Un primo tempo dove Macon e Ceron svettano, mentre per i padroni di casa il solo Steward prova a rispondere. Nel terzo quarto, però, cambia faccia Trento, soprattutto in difesa e impatta il match dopo 6’ di gioco. Padroni di casa che cercano anche la fuga, ma reagisce Sassari e si va all’ultimo stop sul 67-66. L’equilibrio resiste anche per tutto l’ultimo quarto, con i sardi che provano a scappare, Trento che risponde e il quarto quarto si chiude sul 90-90 e si va ai supplementari. E qui la differenza è la giornata da tre punti di McGlynn e i liberi di Macon che danno a Sassari il successo per 96-99, con 24 punti per Desure Buie e Jordan Bayehe.

UNA HOTELS REGGIO EMILIA – PALLACANESTRO TRIESTE 97-61

Una vittoria netta, schiacciante, in una partita che dura un quarto, poi Reggio Emilia scappa via e conquista due punti fondamentali nella corsa a un posto nei playoff. Il match vive sul filo dell’equilibrio per 10 minuti, i primi, quelli dove Reggio Emilia e Trieste si rispondono colpo su colpo, con i padroni di casa che chiudono sul +3 il primo quarto. Ma nel secondo parziale Reggio Emilia sale in cattedra, piazza un parziale di 24-7 e va al riposo sul +20. Secondo tempo che, così, ha ben poco da dire, con Reggio che allunga ancora nel terzo quarto, superando i 30 punti di vantaggio, e poi gestisce imponendosi per 97-61, con Jaylen Barford top scorer con 20 punti.

GUERRI NAPOLI – VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 71-92

Vince la Virtus Bologna in casa del Napoli e lo fa con un grande Francesco Ferrari, top scorer di giornata, che guida gli emiliani dopo un primo tempo combattuto. Gioca bene Napoli nel primo quarto, dove parte forte – 6-0 di primo parziale – poi controlla le fiammate della Virtus, tenendo sempre la testa avanti e andando al primo stop sul 21-16. Si continua a lottare punto a punto anche nel secondo quarto, questa volta con la squadra di Ivanovic a comandare il gioco e si va al riposo sul 40-39. Match che cambia totalmente faccia a inizio ripresa, quando Bologna mette a segno un parziale di 0-12 e scappa via. Prova a restare in partita il Napoli, ma la Virtus non alza il piede e a fine terzo quarto riallunga sul +13. È lo strappo decisivo, perché negli ultimi 10 minuti i campani non hanno la forza di richiudere il gap e la squadra di Ivanovic amplia ancora il divario per poi imporsi 71-92, con Francesco Ferrari che chiude con 19 punti.