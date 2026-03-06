Basket, Gianni Petrucci: “NBA Europe è sempre più realtà. Milano e Roma ne faranno parte”

La NBA si sta avvicinando sempre di più all’Europa. Il progetto NBA Europe è sempre più realtà e a confermarlo è anche il numero uno del basket italiano, Gianni Petrucci. Il presidente della FIP ha confermato che tutto si sta muovendo velocemente e che Milano e Roma saranno sicuramente coinvolte dalla più importante lega del mondo.

Queste le parole del massimo dirigente della pallacanestro italiana riporta dall’Ansa: “Questo accordo NBA-FIBA in conferenza stampa è stato già sancito. Dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni di marzo. Garbajosa, quando è venuto a Torino, ha confermato che l’accordo c’è”.

Petrucci ha parlato anche delle due squadre italiane che saranno dentro il progetto NBA: “Questo accordo porterà entusiasmo, due squadre come Roma e Milano avranno la sigla NBA, ma continueranno a giocare nel campionato italiano. Per cui io personalmente tifo per questa realtà. Chi è scettico rimanga scettico”.

A Milano si fa sempre più insistente la voce che Gerry Cardinale, presidente del Milan, sia interessato all’acquisto dell’Olimpia, soprattutto in vista del progetto NBA Europe: “Questo lo leggo dal giornale. Io però dico che anche l’Inter è interessata. Da quello che avevo saputo, intuito e non solo. Peraltro il Milan è stato presente a Londra con Cardinale e anche con Ibrahimovic. E so che hanno parlato pure sul palco. Quindi questa è una realtà”.