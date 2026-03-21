Basket, i risultati della notte NBA (21 marzo): Murray trascina Denver, vittorie anche per Celtics e Knicks

Non si ferma la lunga regular season dell’NBA 2025-2026. In attesa dei play-in e dei playoff, nella notte italiana si sono disputati altri sei match che hanno modificato le classifiche ad Est ed a Ovest. Andiamo a scoprire i risultati e le migliori prestazioni.

Successo esterno al fotofinish quello dei New York Knicks (46-25) che battono per 92-93 dei pericolosi Brooklyn Nets (17-53). Quinta vittoria consecutiva per i Knicks che sfruttano un parziale di Towns e Brunson per l’allungo decisivo. I Nets avrebbero la palla del vantaggio ma il tentativo rimane vane, sesto ko consecutivo per loro. Bel successo dei Detroit Pistons (51-19) che superano 115-101 i Golden State Warriors (33-37), mettendone nuovamente a rischio la partecipazione alla post season.

Agile vittoria casalinga anche quella degli Houston Rockets (42-27) che battono gli Atlanta Hawks (38-32) 117-95. Partita in discesa già nel primo tempo con i Rockets sempre avanti fino all’intervallo. Ancora protagonista Durant che mette a referto 25 punti. Quarto successo consecutivo per i Boston Celtics (47-23) che si impongono in trasferta sul campo dei Memphis Grizzlies (24-45) per 112-117. Partita di grande qualità decisa con un parziale di 10 punti dei Celtics, aiutati anche da un Brown top scorer con 30 punti.

Vincono ancora i Portland Trail Blazers (35-36) che battono in trasferta i Minnesota Timberwolves (43-28) per 104-108. Dopo essere stati in vantaggio per metà partita, i Blazers sono stati raggiunti da Minnesota che però non è riuscita con DiVincenzo e Randle a piazzare il colpo decisivo per la vittoria. Nell’ultimo match di giornata i Denver Nuggets (43-28) hanno superato per 121-115 i Toronto Raptors (39-30). Seppur con qualche difficoltà, soprattutto nella ripresa, i Nuggets ipotecano la vittoria solo con il jumper di Jokic che chiude con 22 punti. Top scorer Murray con 31.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Brooklyn Nets-New York Knicks 92-93

Detroit Pistons-Golden State Warriros 115-101

Houston Rockets-Atlanta Hawks 117-95

Memphis Grizzlies-Boston Celtics 112-117

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 104-108

Denver Nuggets-Toronto Raptors 121-115