Basket femminile: chiusa la prima fase delle qualificazioni agli Europei 2027. Italia direttamente alla seconda

Si sono concluse, parallelamente ai Premondiali di scena ai quattro angoli del mondo, le partite legate alla prima fase delle qualificazioni agli Europei 2027 che si svolgeranno in Finlandia, Lituania, Belgio e Svezia. 27 le squadre partecipanti attraverso sei gruppi da 4 e un gruppo da 3, 17 le qualificate, vale a dire tutte le prime e le seconde insieme alle tre migliori terze. A queste si uniscono Cechia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Spagna e Turchia che, in quanto partecipanti ai Premondiali, sono state esentate dalla disputa della prima fase.

Nel girone A sono andati avanti Israele (6-0) e Lussemburgo (3-3), terza l’Irlanda (2-4) e quarta la Bosnia-Erzegovina (1-5). Nel girone B, invece, si è imposta la Lettonia (5-1) su Slovenia (4-2), Paesi Bassi (3-3) ed Estonia (0-6). Il girone C, invece, è stato appannaggio della Polonia (6-0) su Slovacchia (4-2), Romania (2-4) e Cipro (0-6). Quanto al girone D, avanti Gran Bretagna e Austria (5-1 in entrambi i casi), poi Svizzera (2-4) e Norvegia (0-6).

Nel girone E, invece, ha prevalso la Bulgaria (5-1) su Montenegro (4-2), Ucraina (3-3) e Azerbaigian (0-6). Nel girone F, il più incerto, avanti Croazia e Grecia (4-2 per le due) su Danimarca (3-3) e Macedonia del Nord (1-5). Infine, nel girone G a tre squadre, 4-0 della Serbia, poi Portogallo e Islanda a 1-3.

A seguito di tali risultati, facendo la classifica delle terze sono andate avanti Danimarca, Paesi Bassi e Ucraina; eliminate Islanda, Irlanda, Svizzera e Romania. Questo, dunque, il quadro delle squadre che si uniscono alle succitate sette già nominate: Austria, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina. Quanto a Finlandia, Lituania, Belgio e Svezia, queste disputano un girone a sé stante che non conta per la qualificazione, nei fatti, dato che i Paesi ospitanti hanno già il pass assicurato.

La seconda fase delle qualificazioni agli Europei femminili si disputerà in due finestre che andranno dall’8 al 18 novembre 2026 e dal 7 al 17 febbraio 2027, con tre partite da disputare per ciascuna. Ci saranno sei gironi da 4 e si qualificheranno le prime 2 di ciascuno. Il sorteggio sarà effettuato il 31 marzo 2026,