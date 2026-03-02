Italia-Gran Bretagna oggi, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, tv, programma, streaming

L’Italbasket torna in campo oggi lunedì 19:30 al Modigliani Forum di Livorno per affrontare nuovamente la Gran Bretagna per la quarta giornata del girone D nelle Qualificazioni ai Mondiali di basket 2027.

Gli azzurri non hanno tremato nella trasferta di venerdì sera a Newcastle upon Tyne vincendo per 57-93 con 19 punti di un ottimo Nico Mannion e 11 punti di Amedeo Della Valle, con 8 punti del debuttante Giovanni Veronesi. Al gruppo agli ordini del CT Luca Banchi si sono aggregati anche pedine importanti come Giampaolo ‘Pippo’ Ricci e Gabriele Procida, per chiudere questa ‘finestra’ con un doppio successo.

La Gran Bretagna proverà sicuramente a rialzare la testa per mettere in difficoltà gli azzurri, con la rappresentativa britannica che venerdì sera ha accennato una timida reazione solo nel terzo quarto complice anche un contemporaneo calo realizzativo dell’Italia. Il CT Michael Steutel dovrebbe avere a disposizione anche uno dei suoi uomini migliori ovvero Quinn Ellis in forza all’Olimpia Milano.

Palla a due che verrà alzata questa sera al Modigliani Forum di Livorno alle ore 19:30. Diretta tv affidata a Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile invece su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questo match dell’Italbasket!

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027 OGGI

Lunedì 2 marzo

Ore 19:30 Italia-Gran Bretagna – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA ITALIA-GRAN BRETAGNA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport