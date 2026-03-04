Basket femminile: finisce la regular season di Serie A1, definiti gli accoppiamenti dei playoff

Si è definitivamente conclusa la stagione regolare per la Serie A1 2025-2026: chiarita in modo completo, definitivo e incontrovertibile la griglia dei playoff che prenderanno il via dai primi di aprile, fatta salva Venezia che anticiperà l’inizio della sua serie al 30 marzo viste le Final Six di Eurolega. Tre gli incontri disputati, che hanno inciso molto sulla composizione della postseason.

GEAS SESTO SAN GIOVANNI-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 71-50

Nell’unica gara del tardo pomeriggio le sole ad avere un reale obiettivo (il quarto posto con annesso fattore campo nei quarti) sono le giocatrici del Geas, che difatti spingono sull’acceleratore praticamente sempre. Il tutto in una partita nella quale sono loro ad allargare, in maniera consistente, il proprio vantaggio. Momento decisivo nel terzo quarto, quando Attura e Moore si rivelano decisive per scavare il solco decisivo che porta poi al 71-50 finale.

TOP SCORER

GEAS – Cornelie 15, Attura 14, Moore 13

CAMPOBASSO – Miccoli 10, Simon 9, Madera 8

AUTOSPED G BCC DERTHONA-LOGIMAN BRONI 76-51

Il Geas chiama, Tortona risponde e, alla Cittadella dello Sport, si va a prendere il quarto posto e il fattore campo nella serie contro le rossonere. Match equilibrato solo per un quarto, quello con Broni, che viene risolto da una fiammata nel secondo quarto del trio Suarez-Fontaine-Kunaiyi. Troppo importante nella fattispecie il divario tra le due squadre. Alla fine di tutto, però, la Logiman l’ultimo posto utile per i playoff ce l’ha.

TOP SCORER

DERTHONA – Suarez 19, Fontaine 14, Kunaiyi-Akpanah 12

BRONI – Crippa e Cornelius 10, Castellani e Cvitkovic 8

PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO-RMB BRIXIA BASKET 76-65

Il punteggio non rispecchia l’equilibrio che si vede per tre quarti perché è ciò che accade nel secondo che va a decidere l’incontro. Si tratta del periodo nel quale Roseto piazza un 25-14 che, paradossalmente, ha poco segno di Ustby (inusuale 1/8 in lunetta), che pure i suoi 21 li mette anche stasera. Ci pensano Farabello, Coser, Bura, Espedale e Caloro a fare la voce grossa: ruolo più limitato per Puisis e Ustby che, però, hanno il merito di respingere ogni assalto di Brescia nel resto del tempo.

TOP SCORER

ROSETO – Ustby 21, Puisis 12, Farabello 9

BRIXIA – Frustaci 18, Winkowska 15, Tagliamento 12

CLASSIFICA SERIE A1 2025-2026

1 Schio 40

2 Venezia 32

3 Campobasso 30

4 Derthona 24

5 Geas 24

6 Roseto 16

7 San Martino di Lupari 16

8 Broni 14

9 Sassari 14

10 Brixia 6

11 Battipaglia 4

PLAYOFF

Quarti di finale

Famila Wuber Schio-Logiman Broni

Umana Reyer Venezia-Alama San Martino di Lupari

La Molisana Magnolia Campobasso-People Strategy Panthers Roseto

Autosped G BCC Derthona-Geas Sesto San Giovanni

PLAYOUT

Primo turno

Dinamo Banco di Sardegna Women-RMB Brixia Basket (la perdente giocherà contro Battipaglia)