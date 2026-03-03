Basket, l’Eurolega sospende tre partite con protagoniste Dubai e le squadre israeliane

Il conflitto in Medio Oriente comincia ad avere delle ripercussioni anche sullo svolgimento delle competizioni sportive, portando alla cancellazione di alcuni eventi e al rinvio di altri. La pallacanestro non fa eccezione in tal senso ed infatti l’Eurolega ha scelto di sospendere tre partite della massima competizione continentale maschile per club inizialmente previste questa settimana.

Nello specifico sono state rimandate a data da destinarsi Hapoel Tel Aviv-Paris Basketball (in programma oggi, 3 marzo), Dubai-Partizan Belgrado (5 marzo) ed il derby di Tel Aviv tra Maccabi e Hapoel (5 marzo). Sospesa anche la Next Gen Cup di Dubai per la caduta di missili nella zona del palazzo designato per ospitare l’evento giovanile di contorno dell’Eurolega.

“Le partite sono state sospese a causa dell’attuale situazione nella regione e della conseguente impossibilità di viaggiare a seguito della chiusura temporanea dello spazio aereo. Euroleague Basketball valuterà con le squadre interessate le migliori opzioni possibili per riprogrammare le gare, monitorando attentamente gli ultimi sviluppi e mantenendo una comunicazione costante con le autorità locali e internazionali e con tutte le organizzazioni competenti per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i soggetti coinvolti. Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei prossimi giorni“, si legge nel comunicato diffuso dagli organizzatori.

Ricordiamo che, archiviata questa breve “pausa” riservata alla finestra FIBA delle nazionali, il calendario è estremamente congestionato nelle prossime settimane e non sarà semplice ricollocare dei match da qui al termine della regular season. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno le decisioni del board dirigenziale sugli incontri che riguardano in primis Maccabi, Hapoel e Dubai.