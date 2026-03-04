Patrick Hassan nuovo talento del basket: “L’obiettivo è arrivare in Eurolega. Il lavoro con le giovanili funziona”

Classe 2007, 19 anni appena compiuti e già tantissima esperienza in LBA, la massima serie del basket italiano. L’ospite di Talent Zone è Patrick Hassan, playmaker romano della Dolomiti Energia Trentino, già plurimedagliato a livello giovanile con la maglia azzurra e pronto al definitivo salto di qualità.

Le sue parole, partendo dalla finale di Coppa Italia vinta l’anno scorso: “Un’emozione bellissima, mi ricordo con tutto il pubblico, tutti i tifosi di Trento a festeggiare, tutto lo staff, i presidenti, bellissimo. Tutti in mezzo al campo, con la Coppa, il capitano, un’emozione bellissima”.

La differenza tra Eurocup e campionato: “Sicuramente, almeno per me, è un po’ più difficile. La fisicità ti fa sentire molto di più. Quindi anche atleticamente, secondo me, stanno un passo avanti”.

Il basket comunque la passione più importante: “Mi piacerebbe anche in futuro allenare le giovanili, quindi è un sogno. Speriamo si avveri più avanti”.

Sulle Nazionali giovanili: “Diciamo che siamo lo stesso gruppo ormai dall’Under-15, quindi sono ormai 4-5 anni. Negli anni ci siamo conosciuti piano piano, poi ci scontriamo tutti gli anni, tutto l’anno. Quindi nasce una competitività, però siamo amici, quindi questo è il bello. Ai raduni è bellissimo perché ci alleniamo ad intensità altissima”.

Il lavoro funziona: “Sono contento che quelli della mia generazione, i 2007-2006, iniziano a entrare nel giro della nazionale maggiore. Ora c’è Suigo, della mia generazione, quindi sono contento. Vedo che il lavoro delle nazioni giovanili funziona, quindi sono contento per questo”.

E a livello personale: “Per me vediamo, bisogna continuare a lavorare duro, a testa bassa e poi vediamo”. Il numero di maglia: “Il 68 è legato a mio padre, che è l’anno di nascita. Il numero è legato a me, quindi lo tengo e lo scelgo per quello”.

Obiettivi di squadra: “Sicuramente arrivare il più lontano possibile in tutte e due le competizioni. Di finire il lavoro bene e di guardare avanti, sicuramente questo. Senza porci obiettivi, lavorare duro fino alla fine della stagione e poi vediamo come andrà”.

Sogno per il futuro: “Arrivare in Eurolega”.

