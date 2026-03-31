Basket femminile: Italia, girone intrigante nelle qualificazioni agli Europei 2027

Sorteggiati quest’oggi i gironi della seconda fase degli Europei di basket femminile 2027, che si svolgeranno in Belgio, Lituania, Svezia e Finlandia. In questa fase entrano in scena le squadre che non hanno dovuto giocare la prima fase, cioè le prime sette dell’edizione 2025 meno il Belgio (che è in un girone a parte) e più la Cechia, che ha disputato il Premondiale superandolo.

Questa la composizione dei gironi:

Girone I: Polonia, Turchia, Montenegro, Israele

Girone J: Croazia, Spagna, Cechia, Bulgaria

Girone K: Italia, Slovenia, Lettonia, Austria

Girone L: Slovacchia, Serbia, Grecia, Paesi Bassi

Girone M: Ucraina, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo

Girone N: Portogallo, Germania, Ungheria, Danimarca

Si può dire che questo sia il raggruppamento più complicato della competizione assieme a quello L. Per l’Italia, infatti, c’è la Slovenia già avuta a Bologna, e che ha un solido roster di giocatrici di Eurolega più Jessica Shepard da naturalizzata. E poi anche la Lettonia, che in questo momento è la terza forza, ma tra Steinberga, Laksa e altre giocatrici di alto livello non è certo squadra da sottovalutare nonostante i risultati non siano più quelli degli Anni 2000 e poco oltre, almeno fino al 2017. L’Austria dovrebbe essere la squadra meno ostica del raggruppamento, che ha disputato per l’ultima volta gli Europei nel lontano 1972.

Così coach Andrea Capobianco dai microfoni della FIP: “Dopo quello che la scorsa estate a Bologna è stato definito da FIBA il “girone della morte”, anche in queste Qualificazioni ci è capitato un gruppo solido, tosto, di alto livello. Ci sono squadre di prima fascia nelle proprie fasce di appartenenza, parliamo di Nazionali che hanno tradizione, atlete naturalizzate di alto livello e sono allenate bene. Noi come al solito, lo dico dal primo giorno che alleno queste ragazze straordinarie, dobbiamo provare a giocare al massimo del nostro livello e poi vedere come va a finire. Questo il nostro impegno, consapevoli che dovremo affrontare un girone dove la parola rispetto sarà fondamentale perché incontreremo squadre molto toste“.

Il meccanismo di qualificazione è molto semplice: posti i quattro Paesi ospitanti in un girone a parte (già in corso), dai sei raggruppamenti sopracitati passano le prime due classificate, senza complicati conti legati a migliori seconde e cose del genere. Le partite si disputeranno in due finestre, una dall’8 al 18 novembre 2026 e un’altra dal 7 al 17 febbraio 2027. I precedenti: 2-3 contro la Lettonia (l’ultima è la semifinale 5°-8° posto del 2017 persa di un punto che vide l’antisportivo controverso contro Zandalasini e la fine del sogno di approdo ai Mondiali azzurro, almeno al tempo), 11-1 contro la Slovenia (ultimo precedente il 77-66 di Bologna agli Europei), 9-1 contro l’Austria (ultima volta proprio ai citati Europei del 1972).