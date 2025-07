Basket femminile: Europei 2027, cambia il format delle qualificazioni

La FIBA ha comunicato un cambiamento nelle qualificazioni degli Europei femminili 2027, il cui sorteggio verrà effettuato il prossimo mercoledì 23 alle 13:00 a Monaco di Baviera, in Germania. Andiamo a vedere con precisione come cambieranno le cose, perché c’è un tema che riguarda l’Italia in modo importante.

Le basi, innanzitutto: ci sarà una prima fase con 27 squadre suddivise in 7 gironi, 6 da 4 e uno da 3. Queste sono: Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Gran Bretagna, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ucraina. Passeranno prime, seconde e le tre migliori terze.

Successivamente ci sarà una seconda fase, in cui le 17 squadre succitate si uniranno alle sette che, nel marzo 2026, affronteranno i tornei premondiali, vale a dire Cechia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Spagna e Turchia. Totale 24: 6 gironi da 4, passano le prime due. Belgio, Slovacchia, Svezia e Finlandia, che ospiteranno la rassegna continentale, sono inseriti in un raggruppamento a parte, che non interferisce con gli altri.

Le date, infine: ci saranno quattro finestre. La novità riguarda il fatto che vi sarà lo spazio per tre partite, e non più solo due, a ogni finestra. Questo significa che la prima (9-19 novembre 2025) e la seconda (8-18 marzo 2026) finestra saranno dedicate esclusivamente alla prima fase. Fra l’altro, la seconda finestra coincide con i tornei premondiali, dov’è impegnata anche l’Italia. Terza (8-18 novembre 2026) e quarta (7-17 febbraio 2027) finestra vedranno in gioco anche le azzurre di Andrea Capobianco. Che, in questo caso, arriveranno alle qualificazioni per la prima volta da trent’anni con una medaglia al collo.