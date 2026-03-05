Basket femminile, Cecilia Zandalasini: “Vogliamo qualificarci al Mondiale, ma sarà un torneo difficile”

Sullo slancio della strepitosa medaglia di bronzo ottenuta la scorsa estate agli Europei, la Nazionale italiana femminile di basket va a caccia di un traguardo storico e si appresta a volare oltreoceano per disputare dall’11 al 17 marzo il torneo pre-Mondiale di San Juan (Portorico), con l’obiettivo di centrare il pass per la fase finale della Coppa del Mondo che si terrà in Germania dal 4 al 13 settembre 2026.

“Per noi la cosa più importante è qualificarci al Mondiale. Ci portiamo tanta consapevolezza dagli Europei dopo aver vinto un bronzo importantissimo e quindi ci presentiamo a Portorico con la voglia di staccare un biglietto per Berlino. Sarà una competizione difficile perché siamo a metà stagione, a cavallo dei playoff e dell’Eurolega e dovremo giocare cinque partite in pochi giorni, quindi sarà anche importante gestire il recupero e il riposo“, dichiara la stella azzurra Cecilia Zandalasini nell’incontro odierno con la stampa a Roma.

“È la prima volta che disputiamo un torneo al di fuori dell’Europa. Quella col Portorico sarà una partita diversa proprio perché loro avranno molto tifo in un ambiente caldo. In questi giorni dovremo concentrarci su di noi, avremo poco tempo per perfezionare il nostro gioco, ma ci conosciamo da tanto tempo e quindi riusciremo a fare delle ottime partite“, aggiunge la 29enne nativa di Broni (fonte: Ansa).

Italia che affronterà nel round robin di San Juan le seguenti avversarie: Portorico (11 marzo), Nuova Zelanda (12 marzo), Stati Uniti (14 marzo), Spagna (15 marzo) e Senegal (17 marzo). Senza considerare Team USA, già qualificato per i Mondiali grazie al successo nell’ultima rassegna continentale, le migliori tre del raggruppamento verranno promosse alla fase finale della Coppa del Mondo.