L’Olimpia Milano frana contro il Fenerbahce e vede allontanarsi i play-in

Si illude per quindici minuti i ragazzi di Peppe Poeta, che a Istanbul dominano la sfida tra due delle migliori difese del torneo, volano sul +15 sul Fenerbahce, ma poi smettono di attaccare. Non basta il solito Brooks e arrivano troppi errori e il Fenerbahce vince. Un ko pesantissimo nella corsa ai play-in per l’Olimpia.

Avvio fortissimo di Milano, che prima trova una tripla con Shields, poi tre liberi con Guduric per il parziale di 0-6 che dà il là alla partita. Reagisce, però, il Fenerbahce, con l’Olimpia che non sfrutta le diverse palle perse dei turchi che tornano sotto. Si lotta punto a punto fino a 3’ dalla fine, quando per la prima volta nel match il Fenerbahce passa avanti. Ma il finale è di nuovo biancorosso. I turchi litigano con gli arbitri – che non firmano due falli volontari clamorosi dei padroni di casa – e Olimpia che va facilmente a canestro e chiude avanti 17-23, con 6 punti di Brooks e 5 di LeDay.

Ancora Milano, ancora Brooks che mette 7 punti di fila e massimo vantaggio biancorosso sul +11. Non reagisce il Fenerbahce, che in attacco non trova soluzioni facili e in difesa soffre tantissimo e ancora Brooks e poi Ricci firmano il +15, con un parziale di 2-11 nei primi quattro minuti del quarto. Continua a soffrire la squadra di casa al tiro, anche se Milano abbassa un po’ l’intensità offensiva e si resta in doppia cifra di gap mentre si entra negli ultimi 3 minuti giocati con un parziale bassissimo. Si è bloccata Milano nella seconda metà del quarto e si va, così, all’intervallo lungo con l’Olimpia avanti solo 29-37, con 15 punti di Brooks.

Continua a non sfruttare i possessi per dare la spallata Milano e, così, con due palle perse regala due contropiedi al Fenerbahce che ritorna sul -6. Match completamente riaperto, con i ragazzi di Poeta che dal 19-34 di inizio terzo quarto hanno segnato solo 7 punti in praticamente 10 minuti di partita. Altre due palle perse, Milano completamente nel pallone, e arriva il sorpasso dei turchi. Allunga il Fener sul +5 e si va all’ultimo stop con i turchi avanti 57-52.

Continuano i problemi in attacco di Milano, che dopo gli ottimi primi 15 minuti ha smesso di giocare palla in mano. Così il Fenerbahce può scappare via sul +9, con i ragazzi di Poeta che non sembrano in grado di trovare una soluzione per ribaltare il risultato. Ci prova Guduric con la tripla del -4 a 4’ dalla sirena, ma è solo una fiammata. Scorre, così, inutilmente il tempo e Milano alza bandiera bianca. Finisce 79-75 per il Fenerbahce e Milano non avvicina la zona play-in e non bastano i 22 punti di Brooks.