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Basket, domenica ‘full’ per la Serie A con la 23a giornata. Derby emiliano per la Virtus Bologna contro Reggio Emilia, Milano attende Sassari
La Serie A di basket si appresta a vivere una domenica intensa con tutte le partite della 23a giornata della regular season 2025-2026 in programma domani 22 marzo dal pomeriggio fino alla sera: presentiamo brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.
Alle ore 16:00 l’Olimpia Milano sfida la Dinamo Sassari ritornando all’Unipol Forum di Assago dopo gli ultimi mesi in cui i meneghini avevano ‘traslocato’ all’Allianz Cloud data l’indisponibilità del Forum che ha ospitato le gare di pattinaggio delle Olimpiadi Invernali. L’EA7 Emporio Armani vuole reagire alla sconfitta di domenica scorsa contro la Virtus Bologna per non perdere ulteriore terreno dalla vetta occupata dai bolognesi.
Alle ore 17:00 la Pallacanestro Trieste ospita l’Umana Reyer Venezia, con i lagunari che provano ad agganciare Brescia al secondo posto mentre i giuliani si trovano in sesta posizione con 22 punti. Mezz’ora più tardi, alle ore 17:30, la Bertram Derthona Tortona attende l’Acqua San Bernardo Cantù: i piemontesi vogliono confermare la quinta piazza mentre i canturini cercano di risalire parzialmente la china in classifica.
Alle ore 18:00 la Germani Brescia fa visita alla Dolomiti Energia Trentino per provare a rimanere in scia alla capolista Virtus Bologna distante quattro punti, mentre l’Aquila vuole cancellare il ko in volata in EuroCup di mercoledì contro il Besiktas.
Alle ore 18:15 la Guerri Napoli se la vedrà contro l’Openjobmetis Varese, con i partenopei che cercano una vittoria che manca da quasi due mesi mentre i lombardi vogliono allungare la striscia positiva. Sfida delicata quella delle ore 18:30 tra la Nutribullet Treviso e la Vanoli Cremona, con i veneti fanalino di coda a quota 6 punti che provano a centrare un successo per la classifica ma anche per il morale.
Completa il programma della 23a giornata il posticipo delle ore19:30, vale a dire il derby tutto emiliano tra l’Unahotels Reggio Emilia e la Virtus Bologna, con le V-nere reduci dall’affermazione convincente di domenica scorsa contro l’Olimpia Milano.