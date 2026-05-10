Basket, Serie A: Trento ai playoff! Batte Milano e beffa Varese, esclusa all’ultimo

Si è chiusa la stagione regolare della Serie A di basket e sono state scritte le ultime sentenze. Con sette partite giocate in contemporanea, l’attenzione maggiore si spostava da Bologna a Trento, dove Varese e Dolomiti Trentino si stavano giocando l’ultimo posto ai playoff, ultima sentenza da scrivere, con Sassari già retrocessa. Ecco come è andata.

Come detto la doppia sfida da non perdere era Trento-Milano e Bologna-Varese, con i trentini obbligati a vincere e sperare nel ko di Varese per strappare l’ultimo biglietto playoff. E le due sfide si muovono in parallelo, con Trento che nel primo tempo prova a scappare via, mentre Varese soffre tantissimo contro la Virtus. Ma sui due parquet i match non vengono uccisi e le due lombarde restano in partita, ricuciono, anche se l’elastico vede Trento e Bologna sempre fare da lepri. E nel finale del terzo quarto si spezzano in contemporanea le partite, con il quarto quarto che diventa deciso. E se a Bologna la Openjobmetis Varese non ha la forza di ribaltare i pronostici e perde 104-85, alla Bts Arena la forza di reggere l’urto l’ha Trento, che controlla Milano, si impone 84-74 e stacca proprio in extremis il biglietto playoff.

In chiave abbinamenti playoff, invece, oltre a Trento e Bologna, gli occhi erano rivolti a Brescia-Sassari, Venezia-Tortona e Treviso-Reggio Emilia. E contro i retrocessi sardi per Brescia non c’è troppa fatica per gestire la partita, portare a casa una vittoria per 92-71, garantendosi così il secondo posto finale senza bisogno di guardare a cosa combina Milano. Nella corsa al quinto posto, invece, un ottimo quarto quarto regala a Tortona il successo al Taliercio, con i piemontesi che vincono 75-78 e conquistano matematicamente il quinto posto. Resta sesta, dunque, Reggio Emilia che a Treviso è obbligata sempre a inseguire, rimonta nell’ultimo quarto, se la gioca punto a punto, ma alla fine cede 78-77, in un match diventato però ormai inutile. Playoff che, dunque, vedranno sfidarsi Bologna-Trento, Brescia-Trieste, Milano-Reggio Emilia e Venezia-Tortona.

Infine, con nulla da dire, o quasi, c’erano Trieste-Cremona e Napoli-Udine. E se a Napoli non c’è nulla da dire neanche sul parquet, con i campani che dominano la sfida e si impongono con un netto 98-71, molto più interessante la sfida in Friuli. Si lotta punto a punto, anche se fin da subito è Cremona a giocare la parte della lepre e non riesce a Trieste la rimonta nell’ultimo quarto e, così, alla fine i lombardi si impongono per 89-94.