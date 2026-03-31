ATP Marrakech 2026, Bellucci affronterà Darderi. Eliminati Berrettini e Cinà

Ignacio Buse sta trasformando Matteo Berrettini in una vittima abituale, e lo ha fatto di nuovo martedì con un’altra vittoria combattuta al Grand Prix Hassan II di Marrakech. Il peruviano, testa di serie numero sette, ha dato fondo a tutte le sue energie per conquistare un successo per 7-6(5), 6-7(2), 6-4 contro Berrettini, avanzando così al secondo turno del torneo ATP 250 su terra battuta al suo debutto. Dopo aver già battuto il romano in tre set a Rio de Janeiro il mese scorso, Buse conduce ora 2-0 nei confronti diretti contro l’ex numero 6 del mondo e campione di Marrakech 2024.

Berrettini aveva riequilibrato il match dopo un secondo set altalenante, caratterizzato da quattro break. Tuttavia, l’italiano non è riuscito a contenere Buse nel set decisivo, vedendo interrompersi la sua serie di cinque vittorie consecutive nel torneo.

Il sudamericano, attualmente al numero 59 del ranking, il miglior piazzamento della sua carriera, affronterà Camilo Ugo Carabelli al secondo turno. L’argentino ha sconfitto il qualificato Timofey Skatov per 6-7(2), 6-3, 6-4.

Lo spagnolo Rafael Jodar ha proseguito il suo ottimo momento di forma esordendo a Marrakech con una vittoria per 6-3, 6-4 su Dusan Lajovic in appena 72 minuti. Il 19enne iberico, entrato per la prima volta nella top-100 lunedì dopo aver raggiunto il terzo turno all’ATP Masters 1000 di Miami, affronterà ora la testa di serie numero quattro Tomas Machac in Marocco.

Mattia Bellucci, che ha superato la wild card Reda Bennani per 6-3, 3-6, 6-4, ha fissato una sfida con la testa di serie numero uno e campione in carica Luciano Darderi. Sebbene si tratti del loro primo confronto, Bellucci ha vinto il loro più recente incontro al terzo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2023.

In precedenza, il finalista di Marrakech 2023 Alexandre Muller ha iniziato la sua corsa al titolo con una vittoria per 6-2, 6-3 sul 19enne italiano Federico Cinà, in tabellone grazie a una wild card. Anche la testa di serie numero cinque Kamil Majchrzak, il qualificato Marco Trungelliti e Luca Van Assche hanno superato il turno.

Majchrzak ha battuto Juan Manuel Cerundolo per 7-6(3), 3-6, 6-3, mentre Trungelliti ha avuto la meglio su Henrique Rocha per 7-6(5), 6-2. Van Assche ha sconfitto il connazionale Hugo Gaston per 6-4, 7-6(5), guadagnandosi un incontro con il finalista dello scorso anno e testa di serie numero due Tallon Griekspoor.