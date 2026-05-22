Federico Cinà stabilisce un piccolo record con la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros 2026

Un traguardo costruito con dedizione, talento e continuità. Federico Cinà ha portato a nove il numero degli italiani presenti nel tabellone principale maschile del Roland Garros 2026. Il giovane siciliano ha superato nel turno decisivo delle qualificazioni il canadese Alexis Galarneau con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5, al termine di una sfida dai continui capovolgimenti di fronte, nella quale ha saputo mostrare lucidità e personalità soprattutto nei momenti più delicati.

Dopo le vittorie contro il giapponese Yosuke Watanuki per 6-4, 6-4 e contro l’eccentrico australiano Bernard Tomic per 6-2, 6-4, “Pallino” è riuscito a centrare l’obiettivo alla sua terza partecipazione alle qualificazioni di uno Slam, dopo le esperienze agli US Open 2025 e agli Australian Open 2026.

Un risultato che assume anche un significato storico. Come riportato dal collega Luca Brancher, Cinà è infatti diventato il primo giocatore nato nel 2007 a conquistare l’accesso al main draw di un torneo del Grande Slam. Un traguardo, per certi versi, atteso, considerando le qualità tecniche e caratteriali del tennista azzurro, impegnato in un costante percorso di crescita sotto la guida del padre Francesco, già allenatore di Roberta Vinci.

Federico Cina is the first male player born in 2007 to play a Slam tournament as a qualifier pic.twitter.com/JkA7y3OTwY — Luca Brancher (@LucaBeck) May 21, 2026

Ora resta da capire quale sarà l’accoppiamento nel main draw e se l’azzurro potrà beneficiare di un primo turno più alla portata, utile per alimentare ulteriormente il sogno parigino.