ATP Marrakech 2026, Bellucci soffre con l’idolo di casa Bennani e vince al terzo set

Con tanta sofferenza, decisamente più del previsto, Mattia Bellucci si è qualificato per il secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech. Il tennista lombardo ha sconfitto il beniamino di casa Reda Bennani, numero 555 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo una battaglia pazzesca di due ore e mezza di gioco. Già ieri i tennisti marocchini sono stati protagonisti di clamorose imprese e sicuramente anche oggi Bellucci ha rischiato ed almeno è riuscito ad evitare una clamorosa sconfitta.

Sicuramente sulla prestazione dell’italiano hanno inciso i 64 errori non forzati. Un numero decisamente elevato contro un avversario di rango nettamente inferiore e che ne ha commessi meno della metà (30). I vincenti di Bellucci sono stati 33 contro gli 11 da parte del tennista di casa.

Eppure il match era iniziato bene per Bellucci, che ha subito strappato il servizio alla wild card marocchina nel secondo game, portandosi poi sul 3-0. L’italiano ha poi annullato una palla break nel quinto game e poi altre due nel settimo gioco. Scampati questi pericoli, Bellucci ha poi vinto il primo set per 6-3.

Il primo game del secondo set è clamoroso, perché Bellucci spreca addirittura cinque palle break e con Bennani che riesce a tenere un delicatissimo turno di servizio. Si va avanti fino al sesto gioco, quando il tennista marocchino riesce a togliere il servizio a Bellucci, portandosi avanti nel set. Nel nono game Bellucci manca ancora due palle break e poi al secondo set point Bennani chiude sul 6-3.

Bellucci salva subito una palla break in apertura di terzo set e poi nel game successivo ottiene il break. Nel quarto gioco l’azzurro ha altre due palle break, ma manca la possibilità di portarsi sul 4-0. Un copione che si ripete anche nel sesto game, quando addirittura Bennani rimonta da 0-40. Il finale è incredibile, perchè Bellucci subisce il controbreak nel nono game, ma poi nel decimo gioco strappa ancora il servizio al marocchino e si prende il set per 6-4 e vince il match.