ATP Indian Wells 2026, Mattia Bellucci piegato in due set da Gabriel Diallo

Mattia Bellucci viene eliminato all’esordio nell’ATP Masters 1000 di Indian Wells: in California (Stati Uniti), l’azzurro cede al canadese Gabriel Diallo, che si impone con lo score di 7-6 (5) 6-4 dopo una battaglia sportiva lunga due ore ed un quarto. Per il nordamericano al secondo turno ci sarà il russo Andrey Rublev, numero 17 del seeding.

Nel primo set le prime palle break arrivano nel decimo game e sono anche dei set point: Bellucci va a servire sul 4-5 e si ritrova sotto prima sul 30-40 e poi ai vantaggi, ma si cava d’impaccio e con tre punti di fila allunga il parziale. La scena si ripete nel dodicesimo game: sotto 5-6 l’italiano per due volte va sotto ai vantaggi, ma poi ancora con tre punti consecutivi si regala il tiebreak. Bellucci parte in maniera ottima: scappa subito sul 3-0 e poi va sul 4-1, con due minibreak di margine. All’improvviso si spegne la luce per l’azzurro, e Diallo infila 5 punti consecutivi, procurandosi altri due set point sul 6-4: la sesta opportunità complessiva è quella buona per il canadese, che chiude i conti sul 7-5 dopo un’ora e venti minuti.

Nella seconda frazione l’azzurro è ancora il primo a dover annullare una palla break ai vantaggi del terzo game, ma si salva. I ruoli si invertono nel sesto gioco, quando è Diallo a cancellare un break point ai vantaggi, ma anche in questo caso è il giocatore al servizio ad avere la meglio. La partita si decide nel settimo game, quando Bellucci va sotto 15-40 ed alla seconda palla break deve capitolare: Diallo allunga sul 4-3 e non si volta più indietro, tenendo a zero entrambi i successivi turni alla battuta e chiudendo i conti sul 6-4 dopo 55 minuti di gioco.

Le statistiche sottolineano la battaglia equilibrata vista in campo: Diallo vince 82 punti contro i 76 di Bellucci, mettendo a segno due vincenti in più, 20-18, e concedendo tre gratuiti in meno, 29-32. L’azzurro concede 7 palle break in 4 game, cancellando le prime 6 opportunità concesse all’avversario, mentre non sfrutta l’unica occasione avuta a disposizione, nel sesto game del secondo set.