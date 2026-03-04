Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Tennis

Matteo Berrettini: “Voglio mettermi in gioco e togliermi soddisfazioni. Enqvist persona super”

Pubblicato

28 minuti fa

il

Per approfondire:
Matteo Berrettini
Matteo Berrettini / IPA Sport

In cerca delle sensazioni migliori. Matteo Berrettini è a Indian Wells e quest’oggi farà il proprio esordio nel primo Masters1000 del 2026. Un inizio di stagione complicato per Matteo, costretto a saltare gli Australian Open 2026 per il solito problema agli addominali e al via dello swing sudamericano.

Nei tornei di Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago del Cile i risultati non sono stati esaltati. Berrettini ha messo in mostra una condizione imperfetta, specialmente dal punto di vista fisico. Non mancano, quindi, i punti di domanda su quello che potrà fare in California. In particolare, la prima sfida contro il francese Adrian Mannarino non è delle più semplici, dal momento che il romano è stato sempre sconfitto nei precedenti (2 vittorie del transalpino).

Tuttavia, ai microfoni di Sky Sport nel Media-Day, Matteo guarda il bicchiere mezzo pieno: “Mi sto rimettendo in gioco, sto trovando nuove energie e motivazioni. È un processo partito l’estate scorsa che ha già dato risultati come la vittoria in Coppa Davis. L’obiettivo è giocare tante partite, giocare bene, divertirmi e togliermi altre soddisfazioni“.

Berrettini ha poi confermato l’ingresso nel proprio team dell’ex tennista svedese Thomas Enqvist. Una conoscenza che è iniziata in un evento particolare: “Thomas è una persona super, avevo lavorato con lui in Laver Cup e ci eravamo trovati bene. Stiamo lavorando sull’energia, sul portare energia positiva in campo“.

Ne avrà bisogno l’ex top-10 nostrano, in un contesto agonistico altamente qualificato anche tra gli italiani: “Pensare di avere tanti giocatori in top-20, di cui due in top-5, è veramente incredibile. Come movimento, stiamo vivendo un gran momento e ho modo anche di sentirmi con gli altri. Sono stato in contatto con Lorenzo (Sonego, ndr.), che purtroppo non sta giocando per alcuni problemi al polso“, ha concluso.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità