Giovanni Frattini torna sopra gli 80 metri: buona misura per il secondo giavellottista italiano della storia

Giovanni Frattini è tornato sopra il muro degli ottanta metri, tirando il proprio giavellotto a 80.32 metri nell’ambito del Memorial Moreno Belletti, evento andato in scena a Parma in ricordo dell’ex azzurro scomparso poco più di un anno fa. Il carabiniere ha raggiunto la misura di rilievo al quarto tentativo: si tratta del terzo riscontro personale in carriera, alle spalle del prezioso 83.61 datato 2024 e del rilevante 82.78 timbrato nella passata annata agonistica.

Il 23enne romagnolo, capace di conquistare gli ultimi quattro tricolori tra estivi e invernali, torna così a quote competitive e si rilancia, con l’auspicio di migliorarsi sensibilmente nei prossimi mesi. Il secondo italiano di sempre nella specialità si è lasciato alle spalle Michele Fina (77.47, era reduce dal personale di 79.95 siglato nella Coppa Europa di lanci) e Roberto Orlando (74.51).

Tra le donne, invece, nella prima edizione di questa manifestazione in terra emiliana, si è distinta Paola Padovan, che ha vinto con la misura di 56.96 metri davanti ad Adele Toniutto (54.82) e a Sofia Frigerio (52.78).