Carmassi e Di Lazzaro eliminate in batteria nei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor

Bilancio negativo per l’Italia al termine delle batterie femminili dei 60 ostacoli in chiusura della sessione mattutina della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia). Le due azzurre impegnate non sono riuscite infatti a superare il taglio, vedendo sfumare l’accesso alle semifinali del pomeriggio.

Peccato soprattutto per Giada Carmassi, che poteva sicuramente ambire al passaggio del turno ma non è andata oltre un discreto 8.05 insufficiente per rientrare nei sei tempi di ripescaggio. La 31enne friulana, quinta classificata nella sua batteria (il terzo posto che garantiva la qualificazione diretta è andato alla slovena Nika Glojnaric con 7.99), è rimasta distante 9 centesimi dal primato personale stabilito lo scorso 6 febbraio a Madrid.

Per ottenere sesto e ultimo crono utile per il ripescaggio sarebbe servito un 8.02, riscontro tutto sommato alla portata dell’allieva di Emanuele Olivieri. Niente da fare nella prima heat per l’altra italiana Elisa Maria Di Lazzaro, che ha corso in 8.10 e avrebbe avuto bisogno di ritoccare il record personale (8.04 nel 2023 ad Ancona) per volare in semifinale.

Avanzano come da pronostico senza problemi tutte le favorite della vigilia, con i tempi più veloci delle batterie siglati nell’ordine dalla neerlandese Nadine Visser (7.815), la bahamense Devynne Charlton (7.818), la svizzera Ditaji Kambundji (7.831) e la polacca Pia Skrzyszowska (7.833).