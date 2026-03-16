Andrea Capobianco: “Bellissimo andare ai Mondiali giocando una partita del genere a livello mentale”

32 anni. Tanti ne erano passati dall’ultima dell’Italia ai Mondiali di basket femminile. La squadra allenata da Andrea Capobianco ce l’ha fatta: tornerà a disputare una rassegna iridata, a Berlino, dal 4 al 13 settembre. Un obiettivo arrivato a San Juan, Porto Rico, grazie alla vittoria sulla Spagna per 68-56 che rende felicemente inutile l’ultima partita con il Senegal di martedì.

Queste le prime parole di coach Capobianco rilasciate alla FIP: “Bellissimo staccare il biglietto per Berlino giocando una partita del genere, di una qualità immensa dal punto di vista mentale, tranne un calo negli ultimi tre minuti del secondo quarto. Giocavamo contro la Spagna. Veramente una gioia immensa per la Federazione, il Presidente, tutte queste ragazze, un movimento intero che ha creduto in loro e a cui chiedo che, quando queste ragazze andranno a giocare sui campi, di battere loro le mani perché hanno fatto qualcosa di straordinario e si meritano veramente tanto. Sono estremamente contento, bene così. Adesso ci dobbiamo un attimo riposare questa notte, perché è stata una giornata lunghissima“.

C’è anche tanto altro dietro tutto questo: “Sapevamo che dal punto di vista tecnico-tattico non avremmo mai potuto essere perfette. Dovevamo esserlo dal punto di vista mentale, di presenza, di cuore. Cosa si può dire a queste ragazze? Semplicemente brave. L’ultima volta che siamo andati al Mondiale forse io allenavo nei campi all’aperto. Da quei campi all’aperto un po’ di strada l’ho fatta, e se l’ho fatta lo devo ad alcune persone che mi hanno spinto, sostenuto, aiutato, fatto capire quello che dovevo fare. Nei momenti di difficoltà c’è stata sempre una persona a me molto cara, mio fratello, che ho perso a luglio e che so che starà gioendo adesso ancora più vicino a me. Forse non gli ho detto tante volte grazie. Lui mi ha sostenuto e dato la spinta iniziale fondamentale, quindi posso semplicemente dirgli grazie“.

A ruota arrivano anche le dichiarazioni di Gianni Petrucci, presidente della FIP: “A settembre la Nazionale Femminile tornerà a giocare un Campionato Mondiale, a distanza di 32 anni dall’ultima volta. Un risultato straordinario, che dà continuità alla Medaglia di Bronzo vinta lo scorso anno all’Europeo e che certifica l’ottimo lavoro di Andrea Capobianco e del suo staff. Complimenti alle Azzurre per aver ottenuto una qualificazione non semplice, in Germania a settembre ci attendono tutte le squadre più forti del mondo. In un momento così felice per il basket femminile italiano, un sentito ringraziamento va a tutte le società che continuano a investire nel movimento“.