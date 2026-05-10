Sinner potrebbe giocare due giorni di fila a Roma per due volte, con un solo giorno di riposo: cosa prevede il calendario

Jannik Sinner si prepara a vivere un passaggio importante del suo percorso agli Internazionali d’Italia 2026. Domani, non prima delle ore 15:00, il numero uno del ranking mondiale affronterà l’australiano Alexei Popyrin nel match valido per il terzo turno del Masters 1000 romano. Una sfida che rappresenta molto più di un semplice ostacolo verso gli ottavi: sarà infatti un banco di prova utile per valutare la condizione reale dell’altoatesino dopo il convincente debutto contro Sebastian Ofner.

L’impressione emersa all’esordio è stata quella di un Sinner già competitivo e centrato, ma il confronto con Popyrin offrirà indicazioni più significative sulla tenuta fisica e mentale del campione azzurro in un torneo che, inevitabilmente, lo vede tra i principali favoriti. L’obiettivo dichiarato resta quello di arrivare fino in fondo e interrompere un’attesa che, per il tennis maschile italiano, dura ormai mezzo secolo. L’ultimo successo azzurro nel singolare degli Internazionali risale infatti al 1976, quando Adriano Panatta riuscì a conquistare il titolo davanti al pubblico di casa.

Il cammino, tuttavia, si preannuncia particolarmente impegnativo anche dal punto di vista atletico. In caso di vittoria contro Popyrin, Sinner tornerebbe infatti in campo già il giorno successivo, il 12 maggio, per disputare gli ottavi di finale. Una programmazione serrata che obbligherà il numero uno del mondo a gestire con attenzione energie e recupero, soprattutto considerando l’intensità delle partite sulla terra battuta romana.

La seconda settimana del torneo potrebbe poi trasformarsi in una vera prova di resistenza. I quarti di finale sono previsti per giovedì 14 maggio, mentre le semifinali si giocheranno già venerdì 15: un calendario estremamente compresso che richiederà continuità fisica, lucidità tattica e capacità di adattamento. In un contesto del genere, ogni dettaglio — dalla gestione degli scambi ai tempi di recupero — potrebbe incidere sul percorso verso il titolo.

L’eventuale finale è in programma domenica 17 maggio, non prima delle ore 17:00. Sarebbe l’ultimo atto di un torneo che potrebbe consegnare a Sinner non soltanto un altro grande successo della sua carriera, ma anche un risultato destinato ad avere un forte valore simbolico per tutto il movimento tennistico italiano.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026

Lunedì 11 maggio

Terzo turno singolare uomini (a partire dalle ore 11:00)

Quarto turno singolare donne (a partire dalle ore 11:00)

Primo turno doppio uomini (a partire dalle ore 11:00)

Secondo turno doppio donne (a partire dalle ore 11:00)

Martedì 12 maggio

Quarto turno singolare uomini (a partire dalle ore 11:00)

Quarti di finale singolare donne (a partire dalle ore 11:00)

Secondo turno doppio uomini (a partire dalle ore 11:00)

Quarti di finale doppio donne (a partire dalle ore 11:00)

Mercoledì 13 maggio

Secondo turno doppio uomini (a partire dalle ore 10:00)

Quarti di finale doppio donne (a partire dalle ore 10:00)

Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle ore 13:00)

Quarti di finale singolare donne (a partire dalle ore 13:00)

Giovedì 14 maggio

Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle ore 10:00)

Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle ore 13:00)

Semifinali singolare donne (a partire dalle ore 13:00)

Venerdì 15 maggio

Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle ore 10:00)

Semifinali singolare uomini (a partire dalle ore 13:30)

Semifinali doppio donne (a partire dalle ore 13:30)

Sabato 16 maggio

Semifinale doppio uomini (a partire dalle ore 12:00)

Finale singolare donne (non prima delle ore 17:00)

Domenica 17 maggio

Finale doppio donne (a partire dalle ore 12:00)

Finale doppio uomini (a seguire)

Finale singolare uomini (non prima delle ore 17:00)