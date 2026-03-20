Altro forfait alla Milano-Sanremo 2026. Brennan salta la Classicissima. Il sostituto

Matthew Brennan è costretto a rimandare il suo debutto alla Classicissima. Il corridore britannico non sarà infatti della partita in occasione della Milano-Sanremo 2026, in programma domani, sabato 21 marzo, a partire dalle ore 10:10. A comunicarlo è stata nella mattinata odierna il Team Visma I Lease a Bike.

A frenare la corsa del nativo di Darlington, secondo quanto comunicato dalla squadra neerlandese, sarebbe stata una influenza rimediata proprio alla vigilia. Per il velocista sarebbe stata la prima volta nella prima Monumento della stagione. A sostituire l’inglese sarà Victor Campenaerts. Le speranze del team giallonere saranno quindi affidate ovviamente a Wout van Aert.

Il forfait di Brennan arriva a poche ore di distanza da un altro annuncio a sorpresa riguardante Mads Pedersen (Lidl-Trek) che, contrariamente a quanto previsto, tornerà in gara proprio in Italia dopo l’infortunio patito ad inizio di questa annata sportiva.

Tra le fila italiane pesa invece, come sappiamo, l’assenza di Jonathan Milan (Lidl-Trek), reduce da alcuni problemi patiti al rientro della Tirreno-Adriatico.