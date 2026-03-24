Alice D’Amato si è operata: “Il senso di impotenza mi logorava”. Esito della risonanza e tempi di recupero

Alice D’Amato si è sottoposta a un intervento alle spalle, motivo per cui è rimasta assente dalle ultime gare, non partecipando alle tappe di Serie A che si sono disputate a Modena e Biella tra fine febbraio e inizio marzo. La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 alla trave ha affrontato un momento molto difficile dopo il trionfo a cinque cerchi, ha faticato a ritrovarsi anche a livello psicologico e nel 2025 si è presentata in pedana poche volte, pur vincendo con la squadra agli Europei e partecipando ai Campionati Italiani Assoluti, prima della rinuncia ai Mondiali.

La fuoriclasse genovese ha rivelato i motivi della sua assenza attraverso un post pubblicato sui propri profili social: “È stato difficile tenerselo dentro ma oggi credo che sia giunto il momento di dare una spiegazione a tutti voi che mi seguite e supportate del perché ero assente nelle ultime competizioni. Questa volta si tratta di una cosa che nessun atleta avrebbe bisogno nella propria carriera! Qualche settimana fa ho fatto una risonanza a tutte e due le spalle e purtroppo non ho ricevuto la risposta che avrei voluto quindi sabato scorso mi sono dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico alla spalla destra“.

La 23enne, pilastro delle Fate che ai Giochi conquistarono l’argento nella prova a squadre e che ai Mondiali 2019 salirono sul terzo gradino del podio nel team event, ha poi proseguito: “Ho provato a resistere, a convincermi che sarebbe bastata un po’ di pazienza, un po’ di terapia e che le mie spalle sarebbero tornate a scorrere insieme ai miei sogni. Ma la verità è che ho raggiunto un livello di dolore fisico tale che non ce la facevo a far finta di nulla. Ero stanca di lottare contro un dolore che non passava mai e contro quel senso di impotenza che mi logorava perennemente dentro diventando una montagna insormontabile“.

Alice D’Amato non ha comunicato i tempi di recupero in una stagione che prevede gli Europei ad agosto e i Mondiali ad ottobre, quando verranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 (le Nazioni che saliranno sul podio qualificheranno l’intera squadra con cinque elementi): “Speravo in una strada meno ripida e più veloce ma la realtà è che affronterò questo infortunio come ogni altro ostacolo affrontato in passato senza arrendermi per continuare a prendermi ciò che sarà destinato ad essere mio e per continuare ad essere quella grande sognatrice che è riuscita quasi sempre a realizzare ciò che voleva. Non sarà facile come ogni cosa del resto ma sono pronta…il campo mi aspetta, e io non ho nessuna intenzione di deluderlo“.

L’infortunio alla spalla destra non è di certo il primo inciampo della carriera di Alice D’Amato, che da giovanissima dovette fare i conti con la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco di un ginocchio, rischiando seriamente di smettere l’attività agonistica. L’auspicio è di rivederla al più presto all’opera lungo il cammino che condurrà ai prossimi Giochi, per chiudere nel migliore dei modi un’epopea che ha già scritto la storia della Polvere di Magnesio tricolore.