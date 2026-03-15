Alexis Pinturault annuncia il ritiro. L’addio di uno dei più grandi sciatori francesi

Si chiude la carriera di Alexis Pinturault, che saluta il Circo Bianco dopo aver dovuto incassare la mancata convocazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il transalpino compirà 35 anni venerdì prossimo, il 20 marzo, e quelli italiani sarebbero stati gli ultimi Giochi della sua carriera.

Il francese in carriera ha vinto tre medaglie olimpiche, conquistando l’argento nella combinata alpina a PyeongChang 2018 ed i bronzi nello slalom gigante a Sochi 2014 ed a PyeongChang 2018: nonostante ciò il transalpino ha dovuto seguire i Giochi da casa.

In carriera Pinturault ha vinto una Coppa del Mondo generale e tre ori ai Mondiali, nella gara a squadre di St. Moritz 2017 e nella combinata alpina ad Are 2019 ed a Courchevel 2023. In questa stagione il francese ha ottenuto un 11° e due 12mi posti in gigante.