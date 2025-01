Pagelle slalom Kitzbuehel 2025: Noel vince e ringrazia, Vinatzer rinasce, Braathen sfiora l’impresa, Haugan che errore!

PAGELLE SLALOM KITZBUEHEL

Domenica 26 gennaio

CLEMENT NOEL 9: vince e quindi complimenti a lui. La quarta dell’anno. In questo caso, però, gliela consegnano anche gli avversari. Chi lo precede esce di scena o sbaglia e il francese centra un successo di grande importanza, che gli dà anche il pettorale rosso.

ALEX VINATZER 9: dopo tante difficoltà e gare deludenti, oggi cancella tutto e fa vedere il vero Alex Vinatzer. Lo si capisce già nella prima manche che affronta in spinta e con la voglia di fare bene. Nella seconda è semplicemente sensazionale e passa dalla undicesima alla seconda posizione. Manca il successo per soli 9 centesimi. Davvero un soffio. L’importante però è ripartire da qui verso Saalbach.

LUCAS PINHEIRO BRAATHEN 8: podio pesante per il brasiliano-norvegese che ha la chance addirittura per portare la Nazione verde-oro al primo storico successo. Non ci riesce per soli 19 centesimi. Avrà tempo e modo per rifarsi se prosegue in questo modo…

KRISTOFFER JAKOBSEN 7.5: una media tra il 6 della prima manche e il 9 della seconda. Lo svedese è impressionante nella seconda discesa nella quale piazza il miglior tempo assoluto. Quando scia così, a briglie sciolte, è uno dei migliori. Lo fa troppo poco spesso però…

TIMON HAUGAN 5.5: perfetto nella prima metà di gara con il miglior tempo assoluto. Nella seconda sente la pressione e sbaglia dopo poche porte, gettando alle ortiche un successo che sembrava nelle sue corde.

LOIC MEILLARD 5: dopo una prima manche da dimenticare, nella seconda parte per rimontare più posizioni possibili. Rischia il tutto per tutto e, infatti, inforca ed esce. Uno zero pesante per la Coppa di specialità.

HENRIK KRISTOFFERSEN 4.5: esce di scena nella prima manche dopo pochissimi secondi. Errore davvero banale per il norvegese che, nel tentativo di ammortizzare un dosso, si è fatto completamente sorprendere.

SQUADRA AZZURRA DI SLALOM 4: senza Alex Vinatzer oggi si sarebbe riscritta una nuova pagina da dimenticare. Ancora una volta un solo qualificato alla seconda manche. Stefano Gross termina a 2.29 ed è 31°, Simon Maurberger (+2.80) 39° e Tobias Kastlunger (+2.96) 43°. Non completano la discesa, invece, Tommaso Saccardi e Matteo Canins. Un vero e proprio bollettino di guerra.