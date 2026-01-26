Seguici su
Sci alpino, polemiche in Francia: Alexis Pinturault escluso dai convocati per le Olimpiadi

Alexis Pinturault / LaPresse

Divampa la polemica in Francia per la mancata convocazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 di Alexis Pinturault, escluso dalla selezione nello sci alpino: il transalpino compirà 35 anni a marzo e questi sarebbero stati gli ultimi Giochi della sua carriera.

Il francese ha vinto tre medaglie olimpiche, conquistando l’argento nella combinata alpina a PyeongChang 2018 ed i bronzi nello slalom gigante a Sochi 2014 ed a PyeongChang 2018: la notizia dell’esclusione di Pinturault campeggia sui siti delle testate francesi, anche quelle di matrice non prettamente sportiva.

In questa stagione il francese ha ottenuto un 11° e due 12mi posti in gigante e questi piazzamenti non sono stati ritenuti sufficienti per avere un posto tra i convocati. In carriera Pinturault ha vinto una Coppa del Mondo generale e tre ori ai Mondiali, nella gara a squadre di St. Moritz 2017 e nella combinata alpina ad Are 2019 ed a Courchevel 2023.

