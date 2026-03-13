Alexander Zvererv centra un record e si carica per la sfida con Sinner: “Lui e Alcaraz stanno dominando ma…”

Sarà Alexander Zverev, quindi, l’avversario di Jannik Sinner in occasione delle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti). Il tennista tedesco, infatti, si è sbarazzato senza problemi del francese Arthur Fils con un secco 6-2 6-3, mentre il nostro portacolori ha fatto addirittura meglio, rifilando un 6-1 6-2 al padrone di casa Learner Tien. Pratiche archiviate in fretta e furia, quindi, per i due giocatori che si scontreranno per contendersi l’accesso alla finale del torneo soprannominato “Tennis Paradise”.

Per il classe 1997 è arrivato anche un traguardo decisamente importante dato che è entrato in un club decisamente importante ovvero quello dei giocatori in grado di raggiungere la semifinale in tutti e nove i Masters 1000. Zverev è il quinto a riuscirci assieme a Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer e Andy Murray.“È molto speciale essere uno dei cinque giocatori nella storia ad esserci riuscito. Sicuramente è qualcosa di cui sono molto orgoglioso. Penso sia una grande cosa poter avere questo record nella propria carriera”. (Fonte: tennisworlditalia).

Per Sascha Zverev, dopo diversi match molto tirati con Fils, è arrivato un quarto di finale davvero in scioltezza nel deserto californiano: “Credo di aver giocato più velocemente oggi rispetto alle ultime partite. Credo di avergli tolto il tempo e la possibilità di essere estremamente aggressivo. Quando riesco a farlo, penso che sia davvero molto utile per me”.

A questo punto il mirino è puntato in direzione della semifinale contro Sinner: “Penso che abbiamo giocato partite piuttosto combattute. Anche le ultime sono state molto equilibrate, tranne quella a Parigi dove ero infortunato. È sempre una sfida. Negli ultimi due anni è stato uno dei due migliori giocatori al mondo. Lui e Carlos hanno vinto tutti gli Slam e i grandi tornei. Ovviamente è una sfida, ma è una sfida che non vedo l’ora di affrontare”.