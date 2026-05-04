Paolo Bertolucci ci scherza su dopo la vittoria di Sinner a Madrid: ironia tagliente su Alexander Zverev

Viene quasi da sorriderci su. La finale del Masters 1000 di Madrid ha avuto un esito tutt’altro che inatteso, ma a sorprendere è stata soprattutto la sua durata, decisamente esigua. Se è vero che i favori del pronostico pendevano dalla parte di Jannik Sinner nel confronto con il tedesco Alexander Zverev, in pochi avrebbero immaginato che il match si sarebbe chiuso in appena 57 minuti di gioco.

“Aveva fretta”, verrebbe da dire. Il tennis di Sinner ha sfiorato la perfezione, al cospetto di un avversario apparso invece fragile, sia sul piano tecnico sia su quello mentale. Zverev è sceso in campo, forse, già rassegnato all’idea della sconfitta, e l’andamento dell’incontro si è tradotto in un dominio netto dell’azzurro, certificato dal punteggio di 6-1 6-2.

Non sono mancate le reazioni ironiche. Tra queste, quella di Paolo Bertolucci. L’ex tennista italiano, oggi stimata voce tecnica di Sky Sport e firma autorevole de La Gazzetta dello Sport, ha commentato la partita sottolineando il divario evidente tra i due protagonisti.

Sui social, e in particolare su X, Bertolucci ha poi scelto la via dell’ironia per sintetizzare quanto visto in campo. Emblematica l’immagine — generata con l’intelligenza artificiale — di Sinner intento a pagare la prenotazione del campo a Madrid per un’ora: una trovata che strappa un sorriso, ma che allo stesso tempo restituisce la misura di un confronto durato meno di una comune sessione amatoriale.

POST DI PAOLO BERTOLUCCI SU X