Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Indian Wells: occasione per invertire la tendenza

Jannik Sinner ha battuto lo statunitense Learner Tien nei quarti di finale dei BNP Paribas Open, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso di svolgimento ad Indian Wells, in California (Stati Uniti), ed affronterà nel penultimo atto del torneo il tedesco Alexander Zverev.

L’azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma grazie al successo odierno incassa altri 200 punti per il ranking ATP: Sinner, dopo la vittoria di questa sera deve recuperare 2550 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, anche se l’iberico giocherà nella notte italiana.

Tra penultimo atto e finale ce ne saranno a disposizione altri 600: l’azzurro potrà provare ad avvicinarsi all’iberico, ma non potrà scavalcarlo. Alcaraz nell’ultimo aggiornamento del ranking aveva infatti 3150 punti di margine, ma ne ha scartati 400 per la semifinale raggiunta lo scorso anno, quando Sinner non giocò negli USA.

Jannik Sinner, vincendo il torneo, dunque, potrà incassare in tutto 1000 punti netti per il ranking, salendo a quota 11400, e, nella migliore delle ipotesi, potrebbe portarsi a 1950 punti di ritardo dallo spagnolo, nel caso in cui Alcaraz perda questa notte nei quarti di finale.

RANKING ATP UFFICIALE 2 MARZO

1 Carlos Alcaraz 13550

2 Jannik Sinner 10400

PUNTI DA SCARTARE AD INDIAN WELLS

Carlos Alcaraz 400

Jannik Sinner 0

RANKING ATP VIRTUALE

1 Carlos Alcaraz 13350 (13550 per la semifinale, 13800 per la finale, 14150 per la vittoria del torneo)

2 Jannik Sinner 10800 (11050 per la finale, 11400 per la vittoria del torneo)