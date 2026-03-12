Tennis, Jannik Sinner: “Mi sono allenato con il caldo per evitare i problemi avuti in Australia”

Un ottimo Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale ad Indian Wells. Una vittoria netta quella dell’altoatesino contro l’americano Learner Tien, con il numero due del mondo che si è imposto con il punteggio di 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Prestazione veramente di altissimo livello quella dell’italiano, che adesso affronterà il tedesco Alexander Zverev.

Nell’intervista a fine partita a Sinner è stato chiesto quanto può aver contato l’esperienza di aver già giocato questo tipo di partite rispetto ad un Tien che è ancora in rampa di lancio: “L’esperienza sicuramente aiuta e cerco di prepararmi ogni volta al meglio. Tien ha grande talento e sono certo che sarà ancora qui molte volte. All’inizio è stato molto aggressivo, ho giocato bene e questa per me è stata una partita importante”.

Sulla preparazione a questo torneo di Indian Wells: “Siamo arrivati molto preso qui, c’era davvero molto caldo prima dell’inizio del torneo. Abbiamo tenuto sessioni di allenamento molto lunghe per abituare il corpo e per stare meglio in campo. E’ un’area che sto cercando di migliorare dopo i problemi che ho avuto in Australia. Sono molto contento di come mi sono preparato”.

Ancora sul match odierno e poi sulla sfida con Zverev in semifinale: “Una partita non semplice, sicuramente partire con un break ad inizio primo set e poi anche secondo set aiuta molto. La prossima sarà una partita molto difficile, soprattutto contro Sascha sarà difficile rispondere. Domani sarà importante avere il giorno libero. Sono contento”.