Jannik Sinner si proietta verso la semifinale: “Contro Zverev match duro. Sul giocare di giorno o alla sera…”

Jannik Sinner centra il pass per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti) sbarazzandosi senza il minimo problema del padrone di casa Learner Tien con il laconico punteggio di 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco (1:07). A questo punto tra il numero 2 del mondo e l’accesso alla finale rimane solamente Alexander Zverev.

Nel corso della conferenza stampa post-match il tennista altoatesino ha toccato numerosi argomenti, iniziando dal suo momento attuale: “Questa settimana di lavoro qui a Indian Wells ha dato buoni risultati ma, nel complesso, è da un bel po’ che stiamo lavorando molto duramente. Soprattutto nell’ultimo periodo. Negli ultimi due-tre mesi abbiamo lavorato forse anche di più di prima, quindi è solo una questione di tempo quando alzo il livello. Stiamo cercando di servire abbastanza bene. Nei momenti importanti anche oggi l’ho fatto bene. Sulla palla break ho cercato di essere aggressivo. Però sai, ogni partita è diversa, tatticamente devi giocare in modo differente, quindi adesso cerchiamo di capire come affrontare la prossima. Sarà un match molto difficile, tosto, però sono proprio queste le partite per le quali mi alleno. La semifinale è già un bel risultato ma, ovviamente, cercheremo di spingere e poi vedremo come andrà”. (Fonte: Ubitennis).

La semifinale contro Zverev proporrà un rivale ben noto all’altoatesino: “Sarà una partita dura. Ci conosciamo molto bene, quindi cercherò di essere il più consistente possibile. Allo stesso tempo lui sicuramente cambierà un paio di cose e dovrò stare molto attento. Ho guardato un paio di sue partite, sta giocando un ottimo tennis, quindi cercherò di portare in campo il mio miglior livello possibile. A seconda anche di quando e a che ora giocheremo potrebbe cambiare gli scenari. Ad ogni modo non vedo l’ora di giocare”.

Giorno o sera potrebbero incidere? Il vincitore di 4 tornei del Grande Slam ha le idee chiare: “Quando scenderemo in campo? Non importa. Ogni volta che mi mettono in campo cerco di giocare il miglior tennis possibile.”

Un aspetto che ha spesso condizionato l’altoatesino negli ultimi mesi è stato il caldo, con conseguenti crampi come accaduto a Pechino o Melbourne: “Per quanto riguarda il caldo, oggi mi sono sentito abbastanza a mio agio. Sono arrivato qui in anticipo e la settimana precedente il torneo faceva molto caldo, quindi questo mi ha aiutato. Adesso cercherò di essere pronto per la prossima partita”.

Il rivale dei quarti di finale, Learner Tien, è uscito con le ossa rotte dalla sfida con Jannik Sinner che, tuttavia, non gli fa mancare i suoi complimenti: “Penso che stia migliorando molto. A prescindere dal risultato di oggi, vedo che sta facendo grandi progressi. I colpi da fondo stanno diventando sempre più solidi. Fisicamente sta migliorando molto, quindi in futuro sarà un giocatore difficile da battere. Lo ha già dimostrato contro giocatori incredibili in passato e anche adesso. Sarà interessante vedere come si evolverà”.