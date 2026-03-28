Myriam Sylla inizia i playoff da top scorer, il Galatasaray batte il sestetto di Mazzanti

Myriam Sylla ha incominciato da protagonista l’avventura nei playoff che assegneranno il quinto posto nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La schiacciatrice ha infatti chiuso da top scorer nella gara-1 di semifinale che il Galatasaray Istanbul ha vinto con un secco 3-0 (25-21; 25-17; 25-11) sul campo del Turk Hava Yollari, mettendo a segno 7 punti con il 37% in attacco e il 38% in ricezione.

La Campionessa Olimpica e del mondo è stata ben spalleggiata in reparto da Ilkin Aydin (7 punti), da annotare le sette marcature dell’opposto Alexia Carutasu sotto la regia di Britt Bongaerts, mentre al centro hanno giocato Wang Yuanyuan (5) e Yasemin Guveli (6). Niente da fare per il sestetto allenato da Davide Mazzanti, l’ex CT delle azzurre: primo set combattuto, poi sulla lunga distanza non c’è stato nulla da fare per Anna Nicoletti (8 punti), Julia Bergmann (8) e compagne.

Il Galatasaray si è così portato in vantaggio nella serie che proseguirà domenica 12 aprile con gara-2, sempre al Burhan Felek Salonu ma con le giallorosse in modalità casalinga. L’altra semifinale è Aras Kargo-Nilufer Belediyespor, il quinto posto porterà in dote anche un pass per le prossime competizione europee.

La compagine turca sarà ora impegnata nella finale della CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza, contro Chieri: Myriam Sylla e compagne cercheranno di alzare al cielo il trofeo al termine di un doppio scontro con le piemontesi che si preannuncia particolarmente equilibrato e avvincente.