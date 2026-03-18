A Miami cancellati i match di Cocciaretto e della sessione diurna. Serale ancora in programma con Berrettini

L’organizzazione del Miami Open ha comunicato che, a causa della pioggia battente scesa per tutta la giornata, si è pervenuti alla decisione di cancellare tutti i match della sessione diurna del Masters 1000 maschile e del WTA femminile che si sarebbero dovuti disputare in questo mercoledì.

Tra i match c’era anche quello di Elisabetta Cocciaretto, che era attesa dal primo turno con la lettone Darja Semenistaja, capace di farsi largo tra le forche caudine del tabellone di qualificazione. In sostanza, sarà di giovedì che debutterà la marchigiana.

Attenzione, però: abbiamo parlato di sola sessione diurna. La sessione serale, infatti, resta ancora in programma sul Grandstand. Questa coinvolge due match: uno è quello che vede Venus Williams contro la britannica Francesca Jones (e sia l’una che l’altra storia hanno tanti motivi di racconto), l’altro è quello di Matteo Berrettini contro il francese Alexandre Muller.

Il confronto di Berrettini, peraltro, era stato inizialmente rimosso dal programma, salvo poi essere reinserito in uno stranissimo volgere degli eventi di questa giornata. La buona notizia è che il giovedì dovrebbe essere caratterizzato dall’assenza di intemperanze di Giove Pluvio.