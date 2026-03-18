Rinviato il debutto di Matteo Berrettini a Miami: cos’è successo al Masters 1000

Matteo Berrettini avrebbe dovuto esordire al Masters 1000 di Miami nel cuore della notte italiana, ma il tennista romano non scenderà in campo per fronteggiare il francese Alexandre Muller: il confronto tra i due 29enni, rispettivamente numero 68 del mondo e numero 90 del ranking ATP, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato la giornata d’apertura del torneo sul cemento statunitense.

La pioggia ha infatti costretto gli organizzatori a rinviare in continuazione l’inizio della programmazione di mercoledì 18 marzo: la sessione si doveva aprire alle ore 16.00 (le ore 11.00 locali), ma il maltempo ha obbligato a un continuo slittamento della programmazione e quando si è capito che sarebbe stato impossibile disputare regolarmente Berrettini Muller (quinto match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 01.30 italiane), si è optato per la cancellazione.

Il match tra il finalista di Wimbledon 2021 e il transalpino dovrebbe essere recuperato giovedì 19 marzo, in palio la qualificazione al secondo turno da disputare contro il kazako Alexander Bublik (numero 11 del mondo). Matteo Berrettini tornerà in campo dopo aver perso al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells contro il tedesco Alexander Zverev, con la speranza di ritrovare delle buone sensazioni.