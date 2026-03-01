Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci di fondo oggi: startlist Skiathlon Falun 2026, tv, programma, streaming
Domenica di skiathlon in Coppa del Mondo di sci di fondo. A Falun si va in scena (12:30 uomini, 16:05 donne) per la specialità in cui oggi, di nuovo, si verificano le abilità dei fondisti nel passare dalla tecnica classica a quella libera. Il tutto in una Svezia che ha tutta l’intenzione di continuare a celebrare varie lotte.
In sostanza, c’è sempre il discorso Diggins-Svezia-Norvegia più altre possibili variabili per quanto riguarda le donne, mentre negli uomini la domanda si lega a quale norvegese vincerà (tendenzialmente Klaebo). Corre anche veloce la battaglia, ormai intensissima, per il terzo posto in Coppa del Mondo, all’interno della quale c’è Federico Pellegrino. Che, dopo la sprint, fondamentalmente ha mantenuto intatte le speranze di poter chiudere con un acuto enorme la sua carriera. Ma c’è sempre da affrontare tutto lo squadrone norvegese.
Le gare di Coppa del Mondo a Falun termineranno oggi. Diretta tv su RaiSport (skiathlon maschile); diretta streaming su Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 (Skiathlon maschile), DAZN (Skiathlon maschile), RaiPlay Sport 2 (Skiathlon maschile e femminile). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA LO SCI DI FONDO OGGI A FALUN
Domenica 1° marzo
Ore 12:30 Skiathlon maschile a Falun (Svezia) – Diretta tv su RaiSport
Ore 16:05 Skiathlon femminile a Falun (Svezia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO FALUN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport (Skiathlon maschile)
Diretta streaming: Discovery+, DAZN, Eurosport 2 (Skiathlon maschile), RaiPlay Sport 1 (Finali Sprint TL), RaiPlay Sport 2 (Skiathlon maschile e femminile)
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST SKIATHLON FALUN
UOMINI
1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
2 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
3 NYENGET Martin Loewstroem NOR
4 REE Andreas Fjorden NOR
5 BARP Elia ITA
6 LAPALUS Hugo FRA
7 VERMEULEN Mika AUT
8 RUUSKANEN Arsi FIN
9 PELLEGRINO Federico ITA
10 LAPIERRE Jules FRA
11 SCHUMACHER Gus USA
12 KOROSTELEV Savelii U23 AIN
13 MUSGRAVE Andrew GBR
14 HEGGEN Lars U23 NOR
15 BERGLUND Gustaf SWE
16 MOCH Friedrich GER
17 GRAZ Davide YC ITA
18 MOERK Martin Kirkeberg NOR
19 NOVAK Michal CZE
20 CAROLLO Martino U23 ITA
21 MOSER Benjamin YC AUT
22 GISSELMAN Truls SWE
23 CYR Antoine CAN
24 NOTZ Florian GER
25 HYVARINEN Perttu FIN
26 ROSJOE Eric SWE
27 LOVERA Victor FRA
28 ANTTOLA Niko U23 FIN
29 SCHELY Theo FRA
30 KLEE Beda SUI
31 ALEV Alvar Johannes EST
32 EKBERG Johan SWE
33 BOURDIN Remi YC FRA
34 VUORELA Markus FIN
35 JOHANSSON Leo SWE
36 DAVIES Joe GBR
37 DAPRA’ Simone ITA
38 SKARI Filip U23 NOR
39 KOIVISTO Petteri FIN
40 ERIKSSON Jonas SWE
41 HAEGGSTROEM Johan YC SWE
42 PERSSON Jesper SWE
43 LEVEILLE Olivier CAN
44 ANDERSSON Fredrik SWE
45 McMULLEN Zanden USA
46 KALEV Christopher EST
47 WIGGER Nicola SUI
48 STOELBEN Jan GER
49 BOLGER Kevin USA
50 DROLET Remi CAN
51 FAEHNDRICH Cyril SUI
52 FELLNER Adam CZE
53 HOLLMANN Max CAN
54 SCHOONMAKER Jc YC USA
55 WALTHER Jakob YC GER
56 CORREIA Matteo FRA
57 SAVARY Antonin SUI
58 CULLET CALDERINI Victor FRA
59 STAHLBERG Alexander FIN
60 WONDERS Hunter USA
61 OPHOFF Mike CZE
62 LICEF Miha SLO
63 LINDBERG Jonatan U23 SWE
64 MATTEI Theo U23 SWE
65 MATHISEN Alexander SWE
66 FOETTINGER Michael AUT
67 BENEDIKTSSON Dagur ISL
68 BRYJA Sebastian YC POL
69 MASSON Sasha CAN
70 DAL FARRA Franco ARG
71 MOCELLINI Simone YC ITA
72 STAREGA Maciej POL
DONNE
1 DIGGINS Jessie USA
2 ILAR Moa YC SWE
3 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR
4 WENG Heidi NOR
5 KARLSSON Frida SWE
6 DAHLQVIST Maja SWE
7 FINK Pia GER
8 HOFFMANN Helen GER
9 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
10 SANNESS Nora NOR
11 DRIVENES Julie Bjervig NOR
12 JANATOVA Katerina YC CZE
13 KAELIN Nadja SUI
14 GANZ Caterina ITA
15 NEPRYAEVA Dariya AIN
16 RIBOM Emma SWE
17 RYYTTY Vilma FIN
18 WEBER Anja SUI
19 LUNDGREN Moa SWE
20 MACKIE Alison U23 CAN
21 SAUERBREY Katherine YC GER
22 WENG Tiril Udnes YC NOR
23 ROSENBERG Maerta SWE
24 GIMMLER Laura GER
25 KREHL Sofie GER
26 WENG Lotta Udnes YC NOR
27 EIDUKA Patricija LAT
28 BRENNAN Rosie USA
29 ROENNLUND Elina SWE
30 STEWART-JONES Katherine CAN
31 DUCORDEAU Juliette FRA
32 SVAHN Linn SWE
33 MARCISZ Izabela YC POL
34 NUERNBERGER Saskia GER
35 KRAMER Kendall USA
36 HAGSTROEM Johanna YC SWE
37 GAL Melissa FRA
38 CLAUDEL Delphine FRA
39 GAGNON Liliane CAN
40 INGESSON Lisa SWE
41 DROLET Jasmine CAN
42 McCABE Novie USA
43 MONSORNO Nicole YC ITA
44 ERICSSON Tove U23 SWE
45 SWIRBUL Hailey YC USA
46 ERIKSSON Emilia U23 SWE
47 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN
48 KOBIELUSZ Magdalena POL
49 ALBRECHT Emma USA