A che ora lo sci alpino oggi: startlist prova discesa Val di Fassa, tv, streaming

La stagione corre veloce verso la sua conclusione e si appresta ad emettere inappellabili verdetti sui diversi vincitori delle varie classifiche. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista e per il settore femminile propone il lungo fine settimana in Val di Fassa. In programma le discese libere di venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo e il SuperG di domenica 8 marzo. La prima gara inizierà alle 11:30, mentre le altre due prenderanno il via alle 10:45. La prova odierna inizierà alle 11:00.

Le ultime tre gare stagionali risulteranno decisive per l’assegnazione di una Coppa di discesa nella quale i giochi sono ancora ampiamente aperti. Lindsey Vonn, ormai fuorigioco dopo il grave infortunio subito a Cortina, guida con 400 punti davanti ad Emma Aicher, seconda con 306, e a Kira Weidle-Winkelmann, terza a 256. Sofia Goggia occupa la quarta posizione con 240, mentre Laura Pirovano è quinta a 236.

L’azzurra, grazie al terzo posto ottenuto nella gara di Soldeu della scorsa settimana, ha conquistato il secondo podio stagionale ed ha così accorciato le distanze nei confronti delle più dirette rivali. Ora però serve un cambio di passo ancor più deciso perché il tempo stringe.

Bisogna raccogliere il maggior numero di punti possibile per provare a presentarsi alla sfida conclusiva di Lillehammer nelle condizioni ideali per piazzare la zampata vincente. Involontaria alleata del bronzo olimpico di Milano Cortina potrebbe essere Laura Pirovano: la trentina teoricamente è ancora in corsa per il successo e con i suoi risultati positivi potrebbe anche aiutare la compagna a completare l’impresa togliendo punti alle avversarie.

Come seguire gli eventi in tv? Non sono previste dirette tv o streaming per l'odierna prova della discesa libera femminile.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Mercoledì 4 marzo

Ore 11.00 Prima prova cronometrata discesa libera femminile Val di Fassa

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA DISCESA LIBERA FEMMINILE VAL DI FASSA

1 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

2 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

3 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

4 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

5 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

6 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

7 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

8 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

11 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

14 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

15 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

16 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

17 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

19 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

20 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

21 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

22 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

23 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

24 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

25 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

26 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

27 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

28 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

29 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

30 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

31 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head

32 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head

33 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

34 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

35 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

36 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

37 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

38 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

39 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

40 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

41 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

42 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

43 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

44 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

45 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

46 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

47 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

48 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

49 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

50 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

51 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

52 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle

53 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head

54 198163 CHEVRIER Axelle 2001 FRA Atomic

55 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

56 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

57 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI

58 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

59 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU