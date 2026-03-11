A che ora lo sci alpino oggi: startlist prima prova discesa Courchevel, tv, streaming

Siamo all’ultima sosta prima del gran finale. La Coppa del Mondo di sci alpino torna protagonista con il settore maschile e si regala un fine settimana caratterizzato dal brivido della velocità. In programma la prima prova cronometrata della discesa libera di sabato, l’orario di inizio è previsto alle ore 10:45.

I corridori affronteranno tre intense gare per definire le gerarchie prima delle finali di Lillehammer. Ad aprire le danze sarà il SuperG di venerdì, recupero di quello non disputato a Garmisch lo scorso 1 marzo, sabato sarà il momento della discesa libera, mentre il SuperG di domenica chiuderà il trittico francese.

L’elvetico Marco Odermatt è in pole per chiudere il discorso relativo alle vittorie dei due trofei di specialità. Von Allmen, Paris, Franzoni e gli austriaci proveranno a rallentare la corsa dell’elvetico che avrà certamente voglia di ritrovare il successo dopo il quinto posto dell’ultimo gigante.

Il training odierno rappresenta l’occasione per gli sciatori di prendere contatto con la pista e valutare le traiettorie da poter adottare nel corso della gara del fine settimana. Giovanni Franzoni cercherà di sfruttare l’occasione per confermare il costante trend di crescita che lo ha proiettato ai vertici della velocità.

Come seguire gli eventi in tv? Non è prevista alcuna copertura tv o streaming della prima prova cronometrata della discesa di Courchevel. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’odierno training, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Mercoledì 11 marzo

Ore 10.45 Prima prova cronometrata discesa maschile Courchevel (Francia)

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA DISCESA COURCHEVEL

1 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

3 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

4 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

6 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

7 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

8 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

10 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

11 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

12 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

13 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

14 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

15 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

16 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

17 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

18 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

19 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

20 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

21 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

22 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

23 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

24 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

25 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

26 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

27 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

28 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

29 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

30 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

31 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

32 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

33 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

34 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

35 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

36 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

37 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

38 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

39 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

40 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

41 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic

42 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

43 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

44 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

45 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

46 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

47 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer

48 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

49 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

50 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

51 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

52 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

53 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon

54 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

55 6294868 BERNARDI Gregorio 2004 ITA Rossignol

56 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

57 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

58 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

59 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

60 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

61 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

62 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR Head

63 422888 HAUGEN Tollef 2004 NOR Atomic

64 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

65 221441 VINTER Owen 2001 GBR Rossignol

66 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

67 422915 FOSSE Vetle Fjellstad 2004 NOR Rossignol

68 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head

69 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

70 221581 LAUGHLAND Maximilian 2004 GBR Atomic

71 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

72 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

73 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

74 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol