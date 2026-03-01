A che ora l’atletica oggi in tv, Campionati Italiani indoor 2026: programma 1° marzo, ordine delle gare, streaming

Domenica 1° marzo si terrà la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani indoor 2026 di atletica al PalaCasali di Ancona. Il day-3 della massima rassegna tricolore invernale propone un menù ricco e variegato, con diversi grandi protagonisti della Nazionale azzurra a caccia di buoni riscontri quando mancano ormai una ventina di giorni ai Mondiali in sala di Torun.

Tra le gare odierne più intriganti c’è sicuramente quella dei 60 metri piani donne, con la primatista mondiale stagionale (6.99, ex aequo con Julien Alfred) Zaynab Dosso alla ricerca di un nuovo sub-7″ e la baby prodigio Kelly Doualla pronta ad un possibile ulteriore progresso. Focus anche sulle ultime tre prove dell’eptathlon, con Dario Dester in piena corsa per aggiornare il suo record nazionale, ma ci sarà spazio per tanti altri big come Eloisa Coiro e Ayomide Folorunso nei 400, Andy Diaz e Andrea Dallavalle nel triplo, Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli nei 60, Pietro Arese e Federico Riva nei 3000.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata dei Campionati Italiani indoor di atletica. Le competizioni verranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD dalle 16.00 alle 17.50; in diretta streaming su Rai Play (dalle 16.00 alle 17.50) e www.atleticaitaliana.tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ATLETICA OGGI

Domenica 1° marzo

10.00 Eptathlon, 60 ostacoli

11.00 Salto in alto (femminile)

11.30 Eptathlon, salto con l’asta

13.30 Salto in alto (maschile)

15.00 Salto con l’asta (femminile)

15.05 3000 metri (femminile)

15.25 3000 metri (maschile)

15.30 Salto triplo (femminile)

15.45 Eptathlon, 1000 metri

15.55 60 metri (femminile), batterie

16.15 60 metri (maschile), batterie

16.40 400 metri (femminile), finale

16.50 400 metri (maschile), finale

17.00 800 metri (maschile)

17.10 Salto triplo (maschile)

17.15 800 metri (femminile)

17.30 60 metri (femminile), finale

17.40 60 metri (maschile), finale

18.00 Staffetta 4×2 giri (femminile)

18.20 Staffetta 4×2 giri (maschile)

PROGRAMMA ATLETICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle 16.00 alle 17.50.

Diretta streaming: www.atleticaitaliana.tv; dalle 16.00 alle 17.50 su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport (dalle 13.30).