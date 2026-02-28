Larissa Iapichino vince con misura solida ai Campionati Italiani, rincorsa e velocità migliorabili

Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo che ha animato la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor, ma non convincendo completamente sulla pedana del PalaCasali di Ancona. La Campionessa d’Europa in sala si è imposta con la misura di 6.78 metri piazzata al secondo tentativo, apice di una serie in cui è parsa meno brillante del solito nella fase di rincorsa e in cui la velocità prima dello stacco è sembrata migliorabile.

La fresca vincitrice del World Indoor Tour (il massimo circuito internazionale di atletica in sala), nonché detentrice del trofeo della Diamond League, ha aperto il proprio pomeriggio con un nullo, non riuscendo a interpretare al meglio l’asse di battuta, come successo anche in occasione della terza e della quinta prova.

Buona la chiusura della gara con un 6.71 di sostanza, da annotare anche il 6.59 del quarto tentativo. Secondo posto per la classe 2002 Arianna Battistella (6.47 metri), terza piazza per Ottavia Cestonaro (6.30).

Larissa Iapichino ha conquistato la quarta affermazione stagionale in altrettante uscite: un mese fa era stata capace di volare a 6.93 metri proprio nel capoluogo marchigiano, poi aveva prevalso in maniera brillante in due tappe gold del World Tour (6.84 a Karlsruhe 20 giorni fa e 6.72 domenica scorsa a Torun). Quello odierno è dunque il terzo riscontro a livello tecnico nelle ultime cinque settimane, testimoniando la continuità e la solidità delle sue misure: arriverà il picco ai Mondiali Indoor, previsti a Torun il 20-22 marzo?