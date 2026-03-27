A che ora la F1 su TV8, GP Giappone 2026: orario qualifiche in chiaro

Domani, sabato 28 marzo, il magico circuito di Suzuka ospiterà la terza sessione di prove libere e soprattutto le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, valevole come terzo appuntamento stagionale per questa nuova era della Formula Uno. Riflettori puntati sul confronto diretto in casa Mercedes tra George Russell e Kimi Antonelli (separati da 4 punti nella generale in favore dell’inglese), favoriti principali per la pole position e per il titolo iridato.

Le due Frecce d’Argento hanno sulla carta il potenziale per monopolizzare la prima fila della griglia, alla luce della netta superiorità evidenziata sul giro secco sia a Melbourne che a Shanghai, mentre McLaren e Ferrari dovrebbero contendersi la seconda fila per quanto visto nelle libere del venerdì. Charles Leclerc e Lewis Hamilton cercheranno di attestarsi quantomeno nella top4 in qualifica, per poi andare all’attacco delle Mercedes nella partenza della gara domenicale.

Le qualifiche della F1 a Suzuka verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire le prove ufficiali giapponesi in chiaro ed in differita dalle ore 13.55. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP GIAPPONE F1 2026

Sabato 28 marzo

Ore 3.30 Prove libere 3 a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 7.00 Qualifiche a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche dalle ore 13.55.