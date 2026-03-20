A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streaming

Siamo giunti alle battute conclusive del round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). La fase a girone unico aperta a tredici squadre si avvia verso la sua naturale conclusione e l’Italia proverà a chiudere nel miglior modo possibile, cercando di ben figurare nelle ultime due partite della fase a girone unico, che delineerà il tabellone della fase a eliminazione diretta (le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, le compagini tra terzo e sesto posto ai playoff).

La skip Stefania Constantini e compagne affronteranno la Svizzera alle ore 16.00 italiane di oggi venerdì 20 marzo e poi torneranno in scena nella notte italiana (ore 02.00 di sabato 21 marzo) per sfidare la Turchia. Il doppio testa a testa contro le vice campionesse iridate in carica (ma qui presenti con un’altra formazione) e contro le anatoliche definirò il piazzamento finale del quartetto tricolore, che si è cimentato in questa competizione dopo non aver strabiliato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera e Italia-Turchia, incontri validi per il round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel (per gli abbonati), garantita la diretta live testuale su OA Sport per Italia-Svizzera. Gli orari sono italiani (a Calgary sono sette ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING OGGI

Venerdì 20 marzo

Ore 16.00 Italia vs Svizzera

Sabato 21 marzo

Ore 02.00 Italia vs Turchia

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel per entrambe le partite, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport per Italia-Svizzera.