Quando parte Sofia Goggia nel superG in Val di Fassa 2026: orario, n. di pettorale, tv
Sofia Goggia si presenterà con grandi ambizioni nel superG femminile della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca ha faticato nelle due discese libere disputate sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino (non è entrata in top-10) e ora sarà chiamata a difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità, con il chiaro intento di rimanere al comando della graduatoria per poi cercare di alzare al cielo la Sfera di Cristallo.
L’appuntamento è per domenica 8 marzo alle ore 10.45. Sofia Goggia si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 14 e dunque scatterà alle ore 11.13 e 10 secondi, salvo ritardi dovuti ad avverse condizioni meteo, infortuni o pause dovute a ragioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime quindici atlete partano a intervalli di 2’10”, poi si scenderà a 1’50” tra la 16 e la 30, a 1’15” dalla 31 in avanti. Previsti tv break di 2’15” dopo i pettorali 15, 22, 30.
L’azzurra affronterà a viso aperto la neozelandese Alice Robinson, la tedesca Emma Aicher, la francese Romane Miradoli, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, l’austriaca Cornelia Huetter, la ceca Ester Ledecka, le svizzere Malorie Blanc e Corinne Suter, l’austriaca Ariane Raedler e la tedesca Kira Weidle-Winkelmann. Laura Pirovano sogna una nuova magia dopo aver vinto le due discese libere, rivedremo all’opera la statunitense Mikaela Shiffrin, da seguire anche l’altra americana Breezy Johnson.
Di seguito il quadro dettagliato con orario di partenza e pettorale di Sofia Goggia nel superG della Val di Fassa, il calendario dettagliato, la startlist, il palinsesto tv/streaming della gara della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA NEL SUPERG DELLA VAL DI FASSA?
Sofia Goggia ha avuto in dote il pettorale numero 14 e scatterà alle ore 11.13 e 10 secondi, salvo ritardi dovuti a ragioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime 15 scendano a intervalli di 2’10” e che ci sia un tv break di 2’15” dopo la conclusione della 15ma discesa. Dalla 16 alla 30 l’intervallo scenderà a 1’50”, poi a 1’15” dal 31 con break di 2’15” dopo i numeri 22 e 30.
CHE PETTORALE HA SOFIA GOGGIA NEL SUPERG DELLA VAL DI FASSA?
Numero 14.
CALENDARIO SUPERG FEMMINILE VAL DI FASSA
Domenica 8 marzo
Ore 10.45 SuperG femminile in Val di Fassa – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA SUPERG VAL DI FASSA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA
1 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
2 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
3 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
4 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
5 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
7 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
8 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
9 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
10 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
11 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
14 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
15 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
16 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
17 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
18 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
19 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
20 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
21 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
22 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
23 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
24 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
25 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
26 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
27 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
28 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
29 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
30 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
31 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
32 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
33 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
34 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
35 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
36 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
37 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
38 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head
39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
40 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
41 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head
42 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
43 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
44 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
45 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head
46 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head
47 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
48 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
49 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle
50 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
51 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head
52 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
53 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
54 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
55 198163 CHEVRIER Axelle 2001 FRA Atomic
56 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
