Startlist superG Courchevel 2026 (15 marzo): orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 15 marzo si disputerà il superG maschile di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena sulla pista Eclipse della località francese. In realtà bisognerebbe utilizzare il condizionale, considerando le avverse previsioni meteo: il superG del sabato è stato cancellato a causa di una fitta nevicata e anche per la chiusura del fine settimana dovrebbero riproporsi queste condizioni che renderebbero complessa l’effettiva disputa della gara.

Appuntamento alle ore 10.45 per un confronto che si, si svolgesse, preannuncia altamente appassionante e con tanti pretendenti all’orizzonte. Gli svizzeri Marco Odermatt e Franjo Von Allmen partiranno con i favori del pronostico, ma l’Italia può sognare in grande con Giovanni Franzoni e Dominik Paris. L’Austria risponderà presente con Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser e Stefan Babinsky, attenzione anche al norvegese Fredrik Moeller, al francese Nils Allegre, allo svizzero Alexis Monney e allo statunitense Ryan Cochran-Siegle.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del superG maschile Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SUPERG MASCHILE COURCHEVEL

Domenica 15 marzo

Ore 10.45 SuperG maschile a Courchevel (Francia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SUPERG COURCHEVEL: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST SUPERG MASCHILE COURCHEVEL

1 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

2 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

3 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

4 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

6 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

7 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

8 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

9 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

11 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

12 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

15 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

16 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

17 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

18 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

19 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

20 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

21 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

23 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

24 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

25 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

26 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

27 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

28 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

29 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

30 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

31 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

32 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

33 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

35 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

36 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

37 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

38 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

39 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

40 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

41 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

42 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

43 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

44 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

45 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

46 54678 BACHLER Fabian 2001 AUT Atomic

47 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

48 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon

49 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

50 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

51 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head

52 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

53 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

54 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR Head

55 422888 HAUGEN Tollef 2004 NOR Atomic

56 180904 TAPANAINEN Jaakko 2002 FIN Atomic

57 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

58 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

59 422915 FOSSE Vetle Fjellstad 2004 NOR Rossignol

60 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

61 221581 LAUGHLAND Maximilian 2004 GBR Atomic

62 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head