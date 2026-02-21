Iapichino torna nel World Tour, Dosso insegue tris e record, Fabbri per una nuova spallata: parata italiana a Torun

Il World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala) si concluderà domenica 22 febbraio a Torun (Polonia), la stessa località che ospiterà i Mondiali Indoor tra quattro settimane (si gareggerà nel weekend del 20-22 marzo). Si preannuncia un appuntamento particolarmente interessante, con tanti italiani di punta pronti a scaldare i motori e ad affinare le sensazioni in vista della rassegna iridata che chiuderà la compressa ma intensa stagione sotto al tetto.

Leonardo Fabbri tornerà in pedana dopo il roboante 22.50 metri da miglior prestazione mondiale stagionale nel getto del peso stampato in Sudafrica e la vittoria gold ottenuta giovedì sera a Lievin davanti ai grandi rivali Joe Kovacs e Roger Steen, che ritroverà anche in questa occasione. Larissa Iapichino è attesissima dopo la splendida misura firmata ad Ancona (6.93 metri) e il successo di Karlsruhe con 6.84 sempre nel World Tour, tra le sue rivali nel salto in lungo ci sarà la svizzera Annik Kaelin (argento mondiale in sala).

Zaynab Dosso ha incominciato l’annata agonistica in maniera perentoria con due affermazioni di spessore, l’ultima a Belgrado con il tempo di 7.02, a un solo centesimo dal suo record italiano sui 60 metri: la velocista emiliana, argento mondiale e Campionessa d’Europa, riuscirà a sfondare il muro? Tra le sue rivali spiccano la polacca Ewa Swoboda, la lussemburghese Patrizia van der Weken, la britannica Amy Hunt e l’australiana Torrie Lewis.

Da seguire Giada Carmassi sui 60 ostacoli dopo aver accarezzato il record italiano di Veronica Borsi (7.94), tra le barriere anche Lorenzo Simonelli alla ricerca di risposte dopo lo stagionale di 7.50, mentre le mezzofondo saranno impegnati Pietro Arese (1500 metri), Marta Zenoni (1500) ed Eloisa Coiro (800).